COME SCEGLIERE UN BUON ALIMENTATORE PER QUADRI ELETTRICI INDUSTRIALI

All’interno di un qualunque sito industriale, una delle esigenze più importanti è quella che riguarda la gestione dell’energia elettrica, un asset che risulta strategico tanto quanto la precisione dei macchinari o la qualità delle linee produttive. Gli alimentatori, infatti, sono alla base del funzionamento di qualunque sistema di distribuzione dell’energia nei quadri elettrici e, da essi, dipende la stabilità, la sicurezza ma soprattutto l’efficienza operativa di tutte le apparecchiature connesse.

Il suo scopo è quello di convertire la tensione alternata della rete (AC) in una tensione continua (DC) adatta ai dispositivi elettronici, ai sensori, ai PLC e ai moduli di comunicazione. Si tratta di un processo che deve avvenire senza intoppi, perché un’erogazione instabile o non protetta può causare danni anche molto ingenti, soprattutto ai componenti che fanno parte del sistema.

Ne consegue che, in base al contesto produttivo, sia fondamentale scegliere alimentatori potenti e affidabili, come ad esempio quelli della serie HDR-60-24 di Moxa, progettati per installazione su guida DIN e pensati per offrire alte prestazioni anche in ambienti industriali complessi. Ma quali sono i criteri da osservare e in che modo si distingue un buon alimentatore da uno di bassa qualità? Ecco alcuni consigli che possono risultare molto utili nella scelta.

Come funzionano gli alimentatori nei quadri industriali

Gli alimentatori svolgono la funzione di convertire la tensione di rete in energia continua, garantendo una fornitura stabile ai dispositivi di controllo e automazione. Questo processo di conversione include fasi di rettificazione, di filtraggio e di regolazione, finalizzate a ridurre al minimo il rumore elettrico e le variazioni di tensione. L’obiettivo? Assicurare che i dispositivi collegati ricevano una corrente costante, indipendentemente dalle fluttuazioni della rete.

Il punto è che negli ambienti industriali le condizioni di funzionamento sono piuttosto diverse da quelle civili: temperature elevate, vibrazioni, interferenze elettromagnetiche ma anche umidità, polveri e vari altri tipi di detriti. La dicitura “industriale”, quindi, riguarda solo gli alimentatori progettati con protezioni integrate contro sovratensioni, cortocircuiti e sovracorrenti.

Parametri tecnici per scegliere un alimentatore efficiente

Il primo aspetto da valutare è la potenza nominale, che deve essere adeguata al carico complessivo da alimentare. È buona pratica prevedere un margine di sicurezza del 20-30% per garantire stabilità anche in caso di picchi di assorbimento. A seguire bisogna considerare tensione d’uscita (ad esempio 24 V DC nei sistemi di controllo) e corrente massima erogabile, che deve essere in linea con i consumi dei reali flussi di produzione.

Per finire, bisogna osservare con attenzione la dimensione fisica del dispositivo. Nei quadri elettrici moderni, lo spazio è spesso limitato e la possibilità di installare alimentatori compatti su guida DIN permette una migliore gestione dei cablaggi e della manutenzione.

Di norma, nel lungo periodo, il risparmio energetico generato da un alimentatore ad alto rendimento comporta anche minori sprechi, quindi un risparmio tangibile sui consumi.

In conclusione, un dispositivo è da considerarsi affidabile quando protegge le apparecchiature da interruzioni di corrente, prolunga la vita dei componenti elettronici e riduce i costi di manutenzione.