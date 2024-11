CONTI CORRENTI ONLINE ZERO SPESE: LE PROMOZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Per la gestione delle molte transazioni finanziarie che riguardano il bilancio familiare, lo strumento più utilizzato è il conto corrente, prodotto bancario che permette una comoda gestione del denaro, anche grazie all’associazione di strumenti quali la carta di debito o credito che consentono di effettuare prelievi di denaro contante agli sportelli ATM e acquisti sui negozi fisici e online.

La varietà delle operazioni effettuabili grazie al conto corrente è molto vasta: dalle transazioni giornaliere effettuate tramite carte di debito o credito, alle operazioni sporadiche come un bonifico bancario fino ad arrivare a operazioni periodiche ricorrenti come per esempio l’addebito domiciliato delle bollette domestiche o l’accredito mensile di stipendio o pensione.

Conti online: sempre più diffusi

Chi apre oggi un conto corrente tende a preferire quello online, di norma particolarmente conveniente, pratico, comodo e ricco di funzionalità aggiuntive.

Vista la crescente propensione alla digitalizzazione, le banche tendono a spingere molto sui conti online ed è tipica da parte loro l’offerta di promozioni per l’apertura di un conto corrente, effettuabile con una veloce procedura digitale al 100%, firma inclusa.

Dal momento che le promozioni di conti online da parte delle banche sono sempre più diffuse cerchiamo di capire a grandi linee in cosa consistono.

Conto corrente: come funzionano le promozioni?

Il fatto stesso di essere una “promozione” implica un limite temporale. Di solito, infatti, una promozione ha una certa durata. La formula tipica è la seguente: “nel caso di apertura entro il…”. Trascorso il termine previsto l’iniziativa in questione decade. Potrà essere prorogata oppure sostituita, più avanti, da un’altra iniziativa più o meno simile.

Come nel caso di ogni proposta commerciale, anche quella relativa all’apertura di un conto corrente può prevedere uno specifico codice promozionale che dovrà essere specificato in un apposito campo nel corso del processo di apertura. Ogni banca comunque ha specifiche modalità al riguardo.

Le iniziative più comuni per incentivare l’apertura di un conto online

C’è una notevole varietà riguardo alle iniziative delle banche dedicate all’apertura di nuovi conti; ogni istituto ha infatti specifiche strategie commerciali.

Una promozione molto comune è per esempio l’offerta di un canone zero per un determinato periodo di tempo. Questo azzeramento potrebbe essere prorogato se sul conto si dispone un’operazione ricorrente, per esempio l’accredito dello stipendio o della pensione.

Altra tipica iniziativa è il rilascio di una carta di debito o di credito a canone zero per un anno. In seguito il canone potrebbe essere addebitato in forma ridotta rispetto a quanto previsto dalle condizioni standard.

Un altro incentivo all’apertura di un conto online è il rilascio di buoni regalo da spendere in determinate catene commerciali. Alcune banche propongono gift card o voucher di vario tipo.

Abbastanza comuni sono i premi per l’invito ovvero quando un neo cliente invita all’apertura un certo numero di persone con un codice promo; in questo caso il premio spetta se chi è stato invitato finalizza l’apertura del conto.

Come si può notare le promozioni possibili sono diverse e quelli riportati sono solo alcuni esempi e anche una stessa banca può cambiare la tipologia di proposta. Quello che rimane fondamentale è leggere con attenzione i termini contrattuali.