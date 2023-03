La decisione di assumere una badante avviene di solito dopo una lunga valutazione di tutti quelli che sono i pro e i contro. Spesso le persone sono dubbiose perché non si fidano nel mettere in casa di un proprio familiare bisognoso un estraneo, cosa che tra l’altro comporta una certa spesa economica (soprattutto se si tratta di una badante fissa).

Insomma, la scelta di assumere una badante affligge la maggior parte delle persone che prende in considerazione questa idea. Una persona solo parzialmente sufficiente o non auto sufficiente però rappresenta spesso un grande impegno per i famigliari, che si trovano a un certo punto nella situazione di non potersene occupare completamente.

Ecco che alcune persone valutano di contrattare una badante notturna, altre una badante a ore oppure una vera e propria badante convivente.

Se contrattare una badante a ore e per un periodo limitato di tempo non viene visto come un impegno troppo grande, diverso è il discorso della badante fissa, cioè colei che risiede con l’assistito e si occupa di lui (seppur nel rispetto del contratto e delle ore libere che per legge deve avere).

Badante convivente e badante a ore: qual è la differenza

La badante convivente è quella persona che vive con l’assistito. Perciò a livello di contratto è quasi sempre incluso vitto e alloggio. Il suo orario di lavoro non può superare per legge le 10 ore lavorative al giorno, di conseguenza non può prendersi cura 24h su 24h dell’assistito.

La badante a ore invece può essere una badante giorno o una badante notturna e il suo contratto può essere al massimo di 40 h settimanali. Non è convivente e ha perciò un domicilio proprio.

Badante convivente: quando conviene

La badante convivente è conveniente quando un famigliare che vive con l’anziano, l’invalido o il portatore di handicap non riesce a prendersi cura da solo di lui o magari ci sono orari in cui non è in casa e ha bisogno del supporto costante di un’altra persona. Ha così la certezza di poter contare su questa figura professionale e stare così tranquillo di lasciare il proprio caro in buone mani.

Una badante fissa vive quindi sotto lo stesso tetto dell’assistito e le ore massime settimanali possono essere 54, normalmente ha un giorno libero intero alla settimana, una mezza giornata e ogni giorno 2 ore per se stessa.

Un’assistente domiciliare fissa è consigliata quando si pensa di poter avere bisogno di un appoggio in caso di necessità straordinaria per i coniugi o familiari che seguono la persona malata.

Badante a ore o non convivente: quando conviene

La badante a ore è non convivente, significa che ha un domicilio differente rispetto a quello dell’assistito. E’ la soluzione migliore in alcune situazioni. per esempio quando l’anziano non ha un caso clinico grave e può svolgere la maggior parte delle attività in modo sufficiente. La badante però può essere utile per alcune faccende o semplicemente per tenergli compagnia.

La badante a ore può lavorare alcune ore al giorno o la settimana per svolgere attività domestiche, preparare i pasti oppure svolgere delle commissioni fuori casa. Può occuparsi anche di accompagnare l’anziano alle visite o le passeggiate quotidiane.

Come capire qual è la scelta migliore

