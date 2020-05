SONDRIO – Anche in Valtellina cresce l’incertezza riguardo ai principali eventi autunnali che, a causa dell’emergenza Covid-19, rischiano di saltare o, nella migliore delle ipotesi, di avere uno svolgimento diverso dal solito. Non fa eccezione il tradizionale appuntamento con Morbegno in Cantina, manifestazione enogastronomica molto seguita dedicata alle eccellenze del territorio. Incognita anche per la Sagra dei Crotti di Chiavenna, che attende di scoprire quali disposizioni saranno in vigore ad ottobre.

