DAI GIOCHI GRATIS AL GIOCO LIVE: TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE SULLA ROULETTE ONLINE

La roulette è un gioco nato in Francia nel lontano XVII secolo dal genio del famoso fisico Blaise Pascal. Da allora, la passione nei confronti della celeberrima ruota non ha fatto altro che crescere. Perché? Semplicemente perché è molto facile da capire, ci si può divertire senza avere grandi conoscenze tecniche ed offre molte varianti divertenti che hanno una cosa in comune: lo straordinario fascino della ruota!

Nonostante la sua storia inizi nelle ricche corti nobiliari francesi, questo gioco deve la sua fama mondiale soprattutto a quei templi del divertimento che sono i casinò. Luoghi disconnessi dal tempo, illuminati in modo sgargiante e popolati da gente elegante, i casinò creano un atmosfera speciale che è l’ideale per il gioco della roulette.

Ma oggi si può giocare alla roulette anche online, da casa con il proprio computer o da qualunque dispositivo connesso a internet. Alla fine degli anni ’90 in rete sono nati i casinò online, siti che offrono i tradizionali giochi d’azzardo in versione digitale. È normale di avere qualche dubbio di fronte ad un casinò che di fatto non esiste fisicamente, ma anche lì le leggi si sono adeguate e vi sono ormai delle tutele per i giocatori dei casinò online. In Italia, la licenza di stato ADM (ex AAMS) garantisce che i casinò online siano onesti e sicuri.

Come dicevamo, si può anche giocare alla roulette online con dei dispositivi mobile, come gli smartphone e i tablet Apple e Android, sia in collegamento wi-fi che in 4G e presto anche in 5G. Questo permette ai giocatori una versatilità di gioco mai vista prima. Nei fatti, è possibile divertirsi con la roulette ovunque ci si trovi! Si può giocare mentre in treno, o a letto o in coda in mezzo al traffico, basta una connessione internet.

Non solo, ma in rete si possono anche trovare dei siti che offrono questo gioco – così come molti altri – in forma completamente gratuita. La possibilità di giocare gratis online ha portato un numero senza precedenti di giocatori ad avvicinarsi alla roulette. Inoltre qesta soluzione è particolarmente interessante ed apprezzata dagli appassionati in questi tempi incerti di pandemia di Covid-19, dove frequentare luoghi pubblici non è sempre la migliore cosa da fare e per di più l’incertezza ci porta a risparmiare il più possibile.

Gli sviluppatori di software di casinò non si sono accontentati di questi grandissimi progressi, sono andati oltre e ora propongono anche la roulette online live. La roulette online live è una versione migliorata, più immersiva e realistica della classica roulette online. Nella roulette live vi è un vero croupier (non un’intelligenza artificiale) che si trova in una sala e che anima la partita con un vero tavolo di gioco. Questo croupier è filmato con delle telecamere da vari angoli durante tutta la partita e le immagine raccolte vengono trasmesse al giocatore che le visiona sul proprio schermo.

In questo modo il giocatore ha le stesse sensazioni di un casinò tradizionale, perché riesce a vedere il croupier e a parlargli grazie alla live chat, e ha una visione reale del tavolo di gioco. Ma in più ha il vantaggio di non doversi muovere da casa, di non essere sottomesso a delle regole strette di dress code e di avere più privacy.

La nostra psicologia di esseri sociali fa sì che trovarci di fronte un vero essere umano – per quanto connesso via webcam – renda il gioco live molto più coinvolgente e divertente e non stupisce davvero che sempre più giocatori lo scelgano.

La roulette ha fatto davvero molta strada da quando animava le corti francesi, e visto come sta procedendo spedita versa il futuro, pensiamo che ne farà ancora altrettanta!