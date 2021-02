LECCO – A causa della pandemia di Covid-19 sono tantissime le persone che si sono ritrovate a non poter festeggiare ricorrenze o compleanni in compagnia. Ciò è dovuto principalmente alle norme anti-contagio, attualmente in corso, le quali hanno imposto da un giorno all’altro un distanziamento sociale forzato, con tutte le conseguenze che ciò comporta ai rapporti interpersonali.

Nonostante tutto, esistono molti modi per dimostrare affetto e vicinanza ad amici e familiari durante un’occasione speciale, soprattutto in un momento come questo in cui la presenza fisica non può essere garantita. Il diciottesimo compleanno, ad esempio, è una delle ricorrenze più importanti per un teenager, perché segna il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, pertanto è un evento che merita di essere festeggiato a dovere.

Dal momento che i neo diciottenni di quest’anno non avranno la possibilità di festeggiare con gli amici uno dei compleanni – se non il compleanno – più importante di tutti, fare in modo che ricevano degli auguri speciali può rivelarsi la soluzione per accorciare le distanze.

Pensare di inviare un messaggio di auguri particolare, dal tono simpatico o anche goliardico può dimostrarsi un’ottima occasione per dimostrare affetto in un momento così particolare. Se quindi vogliamo passare oltre i freddi mezzi tecnologici contemporanei fatti di messaggi istantanei ed email, un’idea originale potrebbe essere quella di inviare un telegramma online con Ufficio Postale.

Il portale, punto di riferimento storico nella corrispondenza, grazie a questo servizio permette di inviare un vero e proprio telegramma senza doversi necessariamente recare alle poste o uscire di casa. Basterà infatti collegarsi al sito tramite un dispositivo connesso a internet e seguire le poche e semplici indicazioni riportate nella pagina di riferimento.

È possibile pianificare accuratamente le modalità di invio del telegramma, come ad esempio la data in cui questo verrà recapitato (così non si corre il rischio di dimenticare un anniversario importante), il formato della carta e tante altre opzioni di personalizzazione.

La consegna del telegramma avviene generalmente in 24 ore dalla presa in carica, ma bisogna mettere in conto le eventuali tempistiche relative all’accredito del bonifico bancario, quindi è bene prestare attenzione nella pianificazione di invio se questa avviene a cavallo del fine settimana o festività.

Cosa scrivere nel telegramma? Ecco qualche frase simpatica per augurare buon compleanno con allegria: