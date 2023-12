DOVE E COME TROVARE LAVORO A MILANO

La Lombardia è una regione che offre diverse opportunità di lavoro e registra un basso tasso di disoccupazione rispetto ad altre zone d’Italia, anche grazie alla presenza di un grande polo industriale come Milano. Il capoluogo lombardo è una città ambita da chi è in cerca di lavoro. Infatti, oltre ad essere la capitale italiana delle passerelle offre un ambiente dinamico e multiculturale, dove è possibile realizzare i propri sogni professionali, e non solo. Milano è un vero e proprio punto di riferimento per il business, ed è una città che accoglie professionisti nel settore dell’arte e della moda. Se si è alla ricerca di una città dove mettersi in gioco, Milano è sicuramente la città giusta.

I quartieri dove cercare lavoro a Milano

Se si ha intenzione di mettersi alla ricerca di lavoro è importante conoscere quali siano le zone dove si trovano posizioni aperte a Milano . In città sono presenti quartieri strategici dove trovare impiego più facilmente e tra queste è possibile citare Lambrate. Questa zona, infatti, ospita rinomate aziende, alcune anche molto famose ed impegnate nell’export oltre i confini nazionali. Città Studi, invece, è ideale per coloro che puntano a lavorare nella ricerca o nell’ambito educativo, grazie alla presenza di istituti accademici di rilievo. Navigli, ancora, è il cuore pulsante del commercio e del turismo Milanese, così come Corso Sempione, dove è possibile trovare anche vari uffici. Niguarda è noto per ospitare uno degli ospedali più prestigiosi in Italia, perfetto per chi cerca opportunità nel settore sanitario. Un’altra località dove è possibile trovare lavoro è la provincia: a circa 20 minuti di distanza di treno e poco più di 30 d’auto, si trova Rho sede dei padiglioni di fiere prestigiose che ogni anno ospitano numerosi eventi nazionali e internazionali. In questa zona è fiorente il settore terziario e dei servizi; sono altresì presenti notevoli strutture alberghiere e ricettive, logistiche. Infine, è doveroso citare il secondo comune più popoloso della provincia, ovvero, Sesto San Giovanni, noto per essere in passato un enorme centro industriale e oggi meta ideale per chi ha intenzione di trovare un impiego a Milano nel settore terziario. Infatti, in questa zona vi sono molteplici aziende che operano nel mercato della tecnologia, informatica, telecomunicazione etc.

Quale stipendio serve per vivere a Milano?

Una persona per vivere a Milano ha bisogno di uno stipendio di almeno 1300 euro mensili. Infatti, l’affitto di un monolocale è pari a 700 euro mensili in media, a cui bisogna aggiungere le spese per le utenze domestiche, la spesa alimentare e le attività nel tempo libero. Inoltre, è bene considerare anche i mezzi di trasporto, poiché a Milano potrebbe essere più conveniente spostarsi con i mezzi pubblici. Una coppia, invece, necessita di almeno 3.000 euro mensili, e le spese aumentano in caso di figli. A Milano lo stipendio medio si aggira intorno ai 30.400,00 euro annuali, che corrisponde ad una maggiorazione pari al 2,5% rispetto allo stipendio medio nazionale, ma bisogna d’altro canto tenere conto di un costo della vita più alto rispetto ad altre regioni della penisola.