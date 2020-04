MILANO – “Il rilancio economico della Lombardia sarà garantito anche dalla qualità, dalla distintività e dalla sicurezza dei nostri prodotti agroalimentari. Per questo abbiamo deciso di destinare due milioni di euro alle Comunità montane lombarde per progetti legati all’agricoltura“. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando la ripartizione dei contributi.

“Puntiamo molto su questo comparto anche in vista delle Olimpiadi del 2026 – ha aggiunto Rolfi – che coinvolgeranno le montagne lombarde. Dobbiamo proseguire nella promozione del binomio agroalimentare-turismo e investire in infrastrutture e logistica per rendere questi luoghi sempre più fruibili. Nel 2019 abbiamo destinato 4,5 milioni di euro alle Comunità montane per sostegno all’agricoltura, abbiamo approvato le linee guida per assegnare le malghe alla gente di montagna e destinato 7,5 milioni per la filiera bosco legno e intendiamo proseguire in questa direzione”.

Di seguito gli importi suddivisi per province e Comunità montane.

Provincia di Lecco

Lario orientale – Valle San Martino 46.130,01 euro

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 60.301,56 euro

Provincia di Bergamo

Di Scalve 29.043,98 euro

Laghi Bergamaschi 93.777,05 euro

Valle Brembana 102.844,96 euro

Valle Imagna 42.501,02 euro

Valle Seriana 151.729,54 euro

Provincia di Brescia

Parco Alto Garda Bresciano 59.473,04 euro

Sebino Bresciano 51.691,05 euro

Valle Camonica 216.076,06 euro

Valle Sabbia 115.604,08 euro

Valle Trompia 109.440,93 euro

Provincia di Como

Lario Intelvese 33.513,32 euro

Triangolo Lariano 44.139,78 euro

Valli del Lario e del Ceresio 69.328,34 euro

Provincia di Pavia

Oltrepo’ Pavese 139.646,73 euro

Provincia di Sondrio

Alta Valtellina 102.734,85 euro

Valchiavenna 82.378,06 euro

Valtellina di Morbegno 117.257,62 euro

Valtellina di Sondrio 139.435,85 euro

Valtellina di Tirano 103.784,09 euro

Provincia di Varese

Piambello 46.477,23 euro

Valli del Verbano 42.690,85 euro