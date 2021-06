Un numero crescente di italiani ha scelto il noleggio a lungo termine negli ultimi anni. Si tratta di un’offerta abbastanza nuova per il mercato italiano, disponibile sia per i privati che per le aziende. I contratti sono chiari e semplici da comprendere e ad oggi a prediligerli sono soprattutto i giovani e chi ogni giorno percorre molti chilometri. I vantaggi sono molteplici, soprattutto per chi fa dai 10.000 ai 25.000 km all’anno. Se anche tu sei interessato, valuta le varie proposte e trova la tua auto a noleggio mensile su LeasePlan.

Il noleggio sì, ma a lungo termine

Visto che questo tipo di proposta è disponibile in Italia solo da pochi anni sono ancora molti i consumatori che non la conoscono da vicino. Nella pratica un contratto di noleggio a lungo termine è l’alternativa all’acquisto di una vettura nuova. Si sceglie una vettura, la si ottiene con le caratteristiche richieste, si paga mensilmente un canone, che comprende la gran parte delle spese connesse alla gestione dell’auto. I contratti variano a seconda dell’agenzia cui ci si rivolge per il noleggi a lungo termine, in linea generale però comprendono sempre l’immatricolazione e la messa in strada dell’auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’RCA e anche altre tipologie di assicurazione opzionale. Alcune agenzie offrono anche la possibilità di diminuire il canone mensile, saldando in anticipo un piccolo acconto; volendo è possibile anche modificare il contratto, aggiungendo il cambio gomme o l’auto sostitutiva in caso di guasto.

E a fine noleggio?

Sostanzialmente durante i mesi del noleggio a lungo termine l’auto che guidi rimane di proprietà della società che te l’ha noleggiata. Quindi allo scadere del contratto la puoi riportare, proprio come avviene quando si noleggia un’auto per le vacanze o per un fine settimana all’estero. Volendo è possibile anche negoziare in tale sede un altro contratto di noleggio a lungo termine, per una nuova vettura. Oppure si può decidere di acquistare l’auto che si è utilizzata per mesi; chiaramente se ne calcolerà il valore come per un’auto usata.

Perché conviene

Il noleggio a lungo termine conviene soprattutto a tutti coloro che preferiscono avere una certezza di spesa mensile, senza dover temere improvvise uscite per le riparazioni all’auto o per imprevisti che riguardano il veicolo. Con il noleggio a lungo termine la spesa mensile è sempre certa ed è quella pattuita al momento di sottoscrizione del contratto. Chi usa il veicolo si dovrà preoccupare quasi esclusivamente di pagare il carburante e nulla più.

Chi sceglie il noleggio a lungo termine

Come abbiamo detto, di solito è chi percorre lunghi tragitti quotidianamente a preferire il noleggio a lungo termine all’acquisto. Sempre più spesso però sono i giovani a preferire questo tipo di contratto. Anche perché permette di guidare sin da subito l’auto che effettivamente si desidera, senza doversi preoccupare del valore reale del mezzo: si salda il primo canone mensile, più un eventuale piccolo acconto, e si guida l’auto che si sognava da tempo. Considerando poi il costo delle vetture nuove, sono sempre più numerosi coloro che preferiscono noleggiarla per 2-4 anni invece che acquistarla.