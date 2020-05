LIVIGNO – Livigno è da sempre una palestra a cielo aperto per ogni genere di disciplina sportiva e negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento sia per le discipline invernali sia in altri sport estivi quali per esempio il nuoto e l’atletica leggera. Una località turistica che ha sempre puntato e continuerà a puntare sul fortunato binomio tra sport e turismo.