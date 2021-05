Negli ultimi anni è profondamente cambiato il modo di vivere la casa e questo si rispecchia anche in un nuovo approccio progettuale degli interni.

Praticità, vivibilità e accoglienza della casa diventano gli elementi fondamentali da cui patire per la suddivisione degli spazi. Spazi che sono ora pensati per permettere ad ogni membro della famiglia di ritagliarsi un proprio angolo personale per lavorare o studiare e dove spesso il salotto si fonde con la zona cucina che diventa sempre più aperta e pronta a diventare il luogo più conviviale e ospitale della casa.

La trasformazione della cucina a protagonista della casa è sempre più comune grazie anche ai nuovi piani cottura a induzione che permettono di slegarsi dai vicoli del gas e donano quindi maggiore libertà su dove collocare la zona cucina, oltre che rendere il tutto più elegante e sicuro.

La cottura a induzione e lo smart working con il suo essere sempre connessi da casa, le luci accese e i dispositivi elettronici in funzione, contribuiscono però ad un notevole aumento del consumo di energia elettrica. È quindi ancor più importante porre la giusta attenzione nel valutare le diverse offerte luce casa per individuare quelle più in linea con le proprie esigenze.

