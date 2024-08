ENERGIA PER LA CASA: ORA SI GUARDA AL MERCATO LIBERO

Al giorno d’oggi i consumatori guardano con attenzione crescente al mercato libero, data la cessazione del servizio di maggior tutela per il gas avvenuta lo scorso 1° gennaio 2024 e l’imminente fine del mercato tutelato anche per luce, fissata al 1° luglio.

Affidarsi a un fornitore del mercato libero, del resto, permette di usufruire di una serie di opportunità interessanti, che vanno dalla competitività delle offerte alla possibilità di richiedere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: conoscerle tutte permette di effettuare il passaggio in modo del tutto consapevole, optando per una soluzione che risulti in linea con le proprie esigenze economiche e di fabbisogno.

Quali opportunità passando al mercato libero dell’energia?

Scegliere una compagnia del mercato libero offre diversi vantaggi, a cominciare dalla possibilità di usufruire di un’offerta più competitiva: grazie alla concorrenzialità che contraddistingue questo sistema, infatti, il prezzo della materia prima energia viene definito direttamente dai fornitori e non dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che continuerà a regolamentare le tariffe per i consumatori che non provvederanno a effettuare il passaggio entro il limite prefissato.

Inoltre, sul mercato libero si può beneficiare della comodità di fare riferimento a un’unica compagnia per luce e gas, grazie alla possibilità di attivare le cosiddette offerte dual fuel. In questo modo, si può usufruire di una gestione ottimale delle utenze, tenendo sotto controllo al meglio tutti i consumi, così come le bollette archiviate e quelle da pagare.

Un’altra opportunità significativa del mercato libero è legata al fatto che permette di scegliere tra diverse tipologie di offerte – da quelle a prezzo fisso a quelle a prezzo indicizzato – e anche di tariffe, per quanto riguarda la luce, vista la presenza di tariffe monorarie e biorarie.

Per passare in rassegna un ampio ventaglio di alternative, è possibile rivolgersi a un vero e proprio punto di riferimento nel mercato libero dell’energia come Pulsee Luce e Gas, digital energy company che si contraddistingue per le tariffe competitive, chiare e del tutto prive di costi nascosti.

Mercato libero dell’energia: spazio alla sostenibilità

Passare al mercato libero può significare anche ridurre il proprio impatto sull’ambiente. In questo sistema, infatti, sono sempre di più le compagnie – tra cui anche Pulsee Luce e Gas – che mettono a disposizione forniture di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili, certificata tramite le cosiddette Garanzie di Origine.

Si tratta di una certificazione elettronica che assicura l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate da impianti certificati. Viene rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ogni megawattora (MWh) di energia elettrica rinnovabile immessa in rete da tali impianti.

Oltre all’energia elettrica sostenibile e certificata, diversi fornitori sul mercato libero mettono a disposizione anche una serie di servizi aggiuntivi con cui gli utenti possono ridurre la propria impronta ecologica.

Sono previsti costi per passare al mercato libero?

Passare a un fornitore attivo sul mercato libero dell’energia è un processo completamente gratuito: il cliente non è mai soggetto a costi e gli eventuali depositi cauzionali non sono previsti qualora si opti per il pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente.

Naturalmente, al di là del termine prefissato per la fine della maggior tutela, è possibile lasciare il vecchio regime in qualunque momento, così da cominciare a risparmiare sin da subito attraverso un’offerta più vantaggiosa.