Per molte donne la depilazione dall’estetista è un appuntamento fisso, ogni 4-8 settimane a seconda del tipo di peli e di pelle. Ormai da vari anni sono molti anche gli uomini che si depilano, hanno cominciato gli sportivi, ma oggi lo fanno uomini di vari settori. Si tratta per altro di un modo per apparire più belli, ma non solo. Togliere i peli da varie zone del corpo garantisce infatti anche una migliore igiene, più rapida da realizzare e oggi anche una pelle perfetta. Questo grazie anche a nuovi prodotti e nuovi macchinari. Come possiamo leggere sul sito del Centro Estetico Indaco, uno dei migliori Centri Estetici a Roma, i vari metodi per la depilazione e l’epilazione oggi disponibili rispettano al massimo la pelle ed evitano rossori e irritazioni.

La classica ceretta

Tra i vari metodi di depilazione più utilizzati la ceretta è di certo quello più apprezzato. Permette infatti di ottenere un risultato ottimo, di buona durata e con una spesa che potremmo definire minima. Le controindicazioni sono di solito per chi ha la pelle molto delicata, che si arrossa facilmente, o con capillari che tendono a rompersi. Grazie alle nuove ricerche in ambito cosmetico sono oggi disponibili prodotti che consentono di preparare la pelle alla ceretta e di lenire qualsiasi rossore e irritazione post ceretta. Si tratta di gel e creme leggere, che vanno a rinfrescare la pelle e a renderla più morbida, consentendo alla ceretta di aderire meglio ai peli. Per il posto depilazione con la ceretta sono invece disponibili oli che rinfrescano la pelle ed eliminano completamente qualsiasi residuo, spesso tra le principali cause delle irritazioni.

La depilazione definitiva

Da diversi anni sono numerosi i Centri Estetici che utilizzano apposite apparecchiatura al laser, adatte a rimuovere completamente i peli, limitandone anche la ricrescita. Si tratta della depilazione definitiva, che diviene però tale solo se il trattamento viene svolto in modo corretto e ripetuto, saltuariamente, nel corso degli anni. Il laser di fatto colpisce i bulbi piliferi e li disgrega completamente; questo inibisce la ricrescita periodica dei peli, che tendono quindi a diradarsi dopo alcuni trattamenti. Il costo di questo trattamento non è eccessivo, di certo però è molto maggiore rispetto a una classica ceretta. Ma lo è anche la durata, a volte alcuni bulbi piliferi si “riattivano” nel corso degli anni ma sono sufficienti ulteriori applicazioni del laser per limitare questa ricomparsa.

L’importanza delle tecniche utilizzate

La ceretta è un trattamento che si può effettuare anche a casa e, ormai da alcuni anni, anche la depilazione definitiva a luce pulsata. In effetti però i risultati che si possono ottenere a casa sono assai diversi rispetto a quelli che ci propone il Centro Estetico. Prima di tutto perché i prodotti e i macchinari professionali non sono disponibili per l’utilizzo casalingo. Secondariamente perché l’estetista è un professionista preparato che sa come applicare qualsiasi trattamento nel modo migliore possibile. Questo limita fortemente qualsiasi eventuale effetto collaterale, sia della ceretta, sia dei trattamenti di depilazione definitiva.