CANTÙ (CO) – Come mai prima Cantù è una città audace. Nonostante le difficoltà organizzative sempre maggiori il Festival del Legno – Audacia 2020 sta per iniziare. Un’ottava edizione completamente digitale, come ormai noto, che si caratterizza per la fruizione di eventi ed esperienze in totale sicurezza e da casa.

Eventi esclusivamente in diretta streaming e il Tour virtuale di Botteghe Aperte verranno affiancati da una versione digitale di Shopping & Design e Alfabeto del Legnamée. Le mostre diffuse, dedicate a grandi e piccini, che trasformano le vetrine del centro canturino in un museo “a cielo aperto”, infatti, si trasferiscono sul web.