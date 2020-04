MILANO – Con ordinanza dell’11 aprile Regione Lombardia, uniformandosi all’ultimo Dpcm del 10 aprile, ha dato il via libera alla vendita anche al dettaglio di fiori e piante. Un provvedimento positivo per Cia-Agricoltori Italiani Lombardia che aveva chiesto più volte una misura in tal senso anche per venire incontro alle esigenze di un comparto particolarmente colpito dalla crisi innescatasi con l’emergenza Covid-19.

Da oggi 14 aprile è quindi consentita la vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici per coloro che svolgono attività agricola (considerata essenziale). Gli imprenditori agricoli potranno, quindi, vendere al dettaglio, oltre ai prodotti agroalimentari, anche i prodotti florovivaistici, rispettando al 100% le norme sulla sicurezza delle persone che rimane l’obiettivo primario in questa fase ancora emergenziale.

Regione Lombardia ha dato anche il via libera all’attività di manutenzione del verde pubblico e privato, di cui al codice Ateco 81.30. Nell’ultima ordinanza non viene fatta alcuna restrizione rispetto al decreto governativo, con la sola esclusione delle operazioni di realizzazione di giardini.

“Ringraziamo l’assessore Rolfi per aver dimostrato sensibilità verso una richiesta molto attesa dal settore-, ha commentato Cia-Agricoltori Italiani Lombardia.