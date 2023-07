Negli anni, il frigorifero è passato da elettrodomestico da nascondere a elettrodomestico da mostrare. Le proposte dei produttori di frigoriferi infatti, si sono fatte sempre più interessanti anche da un punto di vista del design. Molti infatti scelgono un frigorifero per le sue capacità tecniche ma danno la stessa importanza al fattore estetico. Se infatti un frigorifero ha un design piacevole riesce persino ad esaltare l’aspetto di una cucina diventando uno degli elementi più importanti dell’arredamento di questo ambiente. Ecco quindi alcuni consigli per inserirlo armoniosamente nella tua cucina.

Come ravvivare un ambiente con i frigoriferi colorati

Aggiungere una nota di colore non è sempre semplice all’interno di una cucina. Il modo migliore per farlo però è quello di scegliere gli elettrodomestici di un colore differente da quello del mobilio così da creare stacco con il resto della cucina. Un esempio potrebbe essere una cucina sui toni del grigio con frigorifero color lime. Certo è che sicuramente alcuni abbinamenti sono più audaci di altri ma se il frigorifero presenta delle belle linee e un bel colore, sarò un piacere tenerlo esposto. Le forme dei frigoriferi infatti, riescono oggi ad incontrare diversi stili di arredamento e quindi non si deve necessariamente ricorrere al frigorifero da incasso. Il colore poi è anche simbolo del gusto e della personalità di chi abita la casa e solitamente si adatta a stili di arredamento moderni. Originale e interessante però è anche lo stacco che si crea con l’inserimento in una cucina classica ad esempio in una cucina in legno lavorato e un frigo moderno colorato.

Frigoriferi dai colori neutri: un classico rivisto in chiave moderna

Colori come il bianco e il beige tornano in voga grazie alle rivisitazioni moderne dei frigoriferi di questi colori. Solitamente si tratta di colori versatili perché si abbinano alla maggior parte degli stili di arredamento. Ma a fare la differenza più che il ritorno di questi colori, sono le forme. Non più linee squadrate con sportelli con una divisione netta ma piuttosto si è passati a frigoriferi che anche se combinati con il freezer, presentano dei pannelli quasi uniti tra di loro. Gli angoli non sono più squadrati ma diventano stondati, più piacevoli quindi da lasciare in libera installazione in cucina senza necessariamente dover ricorrere all’incasso. Un frigorifero che va dal bianco a tutte le sue sfumature, fino ad arrivare al beige, riesce poi ad adattarsi a praticamente ogni stile di arredamento. È infatti completamente in linea con gli stili più moderni e contemporanei ma si adatta anche a quelli più classici. Un esempio può essere un frigorifero americano a libera installazione color avorio, abbinato ad una cucina in legno dal gusto antico.

Esplosione di colore con l’abbinamento tra frigorifero e freezer

Se vuoi esaltare ancora di più la componente colorata all’interno della tua cucina puoi anche optare per un gioco di colori tra frigorifero e freezer. Se infatti lo spazio della cucina lo permette, questi due elettrodomestici si possono scegliere anche divisi. Quale migliore occasione per scegliere due colori che creino dei giochi colorati all’interno della cucina oltre che a del movimento. Frigorifero e freezer infatti, si sono finalmente spogliati del loro mero ruolo funzionale ma hanno acquisito una posizione da protagonista in cucina. Anche un arredamento semplice e monocolore può cambiare aspetto se completato dagli elettrodomestici giusti. Non bisogna sottovalutare infatti l’impatto estetico che un freezer o un frigo possono avere all’interno di un ambiente come la cucina che spesso è povero di suppellettili e decorazioni. In questo modo per “riempire” l’ambiente e renderlo più accogliente saranno sufficienti già solamente gli elettrodomestici e l’arredamento scelti.