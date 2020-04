Stando ai dati e alle statistiche che sono state diffuse da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la classifica in merito alle Regioni che hanno la spesa più alta per quanto riguarda il gioco, sia che si tratti della filiera fisica che di quella sul web, ha fatto emergere un verdetto unanime. È la Lombardia la Regione in cui si gioca di più.

In realtà non ci sono ancora a disposizione i dati che si riferiscono al 2019, che dovrebbe essere pubblicati nel corso dei mesi estivi, ma pare proprio che la regione Lombardia sia rimasta ancora una volta al primo posto per quanto riguarda il volume del gioco d’azzardo, che comprende sia le puntate fisiche che quelle via web.

Ancora in cima alla classifica anche per il 2019?

Le ultime indiscrezioni, a cui manca ancora la conferma, avrebbero confermato la Lombardia in cima alla lista. Fino ad ora, però, si possono studiare e analizzare solamente tutti quei dati che si riferiscono al 2018. Ebbene, in merito a questi ultimi, la Lombardia aveva fatto registrare una spesa intorno ai 3,28 miliardi di euro sulla rete fisica, circa il 20% dei 17,2 miliardi di spesa in tutta Italia.

Nel 2018, infatti, la Lombardia ha detenuto il primato in maniera anche piuttosto netta, anche se comunque il trend era in leggero calo in confronto al 2017, quando i miliardi erano pari a 3,34. Dietro la Lombardia troviamo la Campania, con 1,81 miliardi di euro spesi, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il Lazio, con 1,79 miliardi di euro di spesa. Molto più indietro le Regioni che si trovano giù dal podio, ovvero Emilia Romagna e Veneto, con 1,4 miliardi di euro, e poi la Puglia con 1,1 miliardi di euro.

Dando un’occhiata ancora più approfondita i dati per ciascuna provincia, Milano è quella in cui si scommette e si punta di più, con 1,5 miliardi di euro, seguita a ruota dai 450 milioni di euro di Brescia e i 392 milioni di euro di Bergamo.

Il boom di smartphone e tablet

Un trend in costante aumento che è dovuto anche alla grandissima diffusione dei dispositivi mobili. Nel corso degli ultimi anni è avvenuto lo storico sorpasso da parte degli utenti che piazzano le puntate e scommettono direttamente tramite smartphone e tablet rispetto a quelli che utilizzano il computer, sia che si tratti di notebook che di pc fisso.

In questo senso, è fondamentale verificare sempre la presenza del marchio AAMS, senza dimenticare come anche il confronto tra i vari bonus e le promozioni che vengono proposte per gli utenti che effettuano la registrazione e vogliono aprire per la prima volta un conto di gioco online. Attenzione ai bonus senza deposito