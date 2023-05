Il gres porcellanato effetto marmo è uno dei pavimenti che negli ultimi anni ha avuto più successo. Complice sicuramente è l’unione tra durevolezza e praticità del gres che si fonde con la bellezza e la preziosità del marmo. La superficie di questo tipo di gres infatti, viene lavorata per sembrare proprio una lastra di marmo. Le tipologie proposte poi sono molte ispirate dai marmi più conosciuti e richiesti. Anche gli effetti stilistici che si possono ottenere sono tantissimi grazie anche alle finiture in cui vengono proposte queste piastrelle. Il gres effetto marmo però è sempre oggetto di numerose domande. Ecco allora una piccola guida per conoscere meglio questo pavimento.

Piastrelle in gres effetto marmo: a quali marmi si ispirano?

Le pavimentazioni in gres effetto marmo riproducono in maniera molto fedele le tipologie di marmo più richieste. Si va quindi dai marmi più classici a quelli più ricercati e colorati per offrire al cliente una scelta vasta e un’offerta il più completa possibile. Eccone alcune:

Marmo travertino : questa pietra presenta una superficie con delle piccole scanalature di tanto in tanto e nella maggior parte dei casi ha un colore che va dal bianco sporco al beige.

: è un marmo a base bianca che presenta delle striature grige che possono essere più o meno visibili.

: è una tipologia di marmo di colore nero che ha delle leggere striature bianco/grigio più o meno marcate.

: ha un colore rosso intenso con degli inserti bianco/grigio di tanto in tanto.

: è un marmo a sfondo blu brillante con striature bianche, nere e gialle.

: è un marmo a sfondo blu brillante con striature bianche, nere e gialle. Marmo verde di Prato: anche detto Serpentino, questo marmo è di un verde bottiglia con delle venature tono su tono.

Ogni tipologia di piastrella con questi effetti di marmo è in grado di creare degli effetti di design che possono virare più verso l’arredamento opulento ma anche verso quello più semplice e moderno. Anche per questo il gres effetto marmo è così richiesto. La sua versatilità rende queste piastrelle adatte anche a tutti i tipi di ambienti come camere da letto, bagni e saloni. Oltre all’estetica però vediamo alcune caratteristiche tecniche che presentano le piastrelle in gres effetto marmo.

Quali caratteristiche hanno i pavimenti in gres effetto marmo?

I pavimenti in gres porcellanato effetto marmo mantengono tutte le caratteristiche del materiale di cui sono fatte: il gres. Questo significa che queste piastrelle saranno resistenti e durevoli nel tempo. Possono resistere agli urti e si puliscono facilmente. Sono in più disponibili in diverse finiture come quella opaca e quella lucida. L’effetto sarà quindi quello di pavimento opaco effetto marmo oppure di pavimento specchiato. Anche in fatto di costi, il gres effetto marmo ha dei prezzi piuttosto contenuti. Rispetto al vero marmo infatti i costi non sono paragonabili. La differenza però non è solo nel prezzo. Il marmo richiede una manutenzione differente e più impegnativa rispetto al gres che invece è di facile pulizia. Basta infatti utilizzare un detergente delicato per pavimenti, soprattutto se la superficie delle piastrelle è lucida. In più, il marmo, per la sua struttura è un materiale poroso che tende a corrodersi quindi è necessario fare attenzione in caso si rovescino vino o bibite di altri colori perché potrebbero macchiare la superficie. Stesso discorso vale invece per le sostanze acide come ad esempio il limone, che a contatto diretto con alcuni tipi di marmo potrebbero corroderne la superficie. Il gres porcellanato effetto marmo quindi è un’ottima alternativa al marmo vero e consente anche di creare degli effetti stilistici di design