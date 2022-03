Si chiamano “Play-to-Earn” (P2E) e sono giochi in cui si vincono gettoni digitali per progredire nel gioco e aumentare le possibilità di vincita. I gettoni, però, non sono quelli della fiera di paese. Ma si tratta di vere e proprie criptovalute oppure di NFT, per cui non serve più comprare Dogecoin . Questi giochi virtuali sono basati sulla tecnologia sicura blockchain e le monete digitali sono essenziali per passare a nuovi livelli.

I giochi P2E permettono anche di scambiare criptovalute, per cui è importante conoscere sempre il valore Dogecoin , e a volte è possibile vederli come un investimento, invece di un semplice passatempo. Inoltre, i giocatori possono effettuare la compravendita di NFT e completare le missioni del gioco per guadagnare criptovalute. Quindi, non serve più chiedersi dove comprare Bitcoin ma quali sono i giochi “Play-to-Earn.” Diamo un’occhiata ai più innovativi.

Sandbox

Si tratta di una delle piattaforme P2E più popolari tra gli appassionati. Basato sulla blockchain di Ethereum (ETH), Sandbox è un gioco di comunità in cui si creano ecosistemi ed esperienze virtuali, in cui si creano veri mondi chiamati “land.” Gli utenti possono produrre risorse digitali come gallerie d’arte. Ognuna di queste risorse può essere usata per guadagnare denaro in criptovalute. La moneta digitale del gioco si chiama SAND ed è anche usata per comprare e vendere NFT all’interno di Sandbox.

Axie Infinity

Non serve comprare Bitcoin per divertirsi con questo gioco “Play-to-Earn.” Infatti, la moneta per interagire su Axie Infinity si chiama Smooth Love Potion (SLP), mentre la criptovaluta che permette di fare transazioni è Axie Infinity Token (AXS). È un gioco per chi ama le sfide in modalità avventura per fare missioni. Invece, la modalità battaglia è ideale per chi ama combattere contro gli altri utenti. Come si guadagna? I giocatori possono creare moneta SLP e venderla agli altri appassionati. In più, è possibile creare nuovi personaggi e guadagnare AXS quando si combatte in modalità PVP, cioè giocatore contro giocatore.

Battle Drones

Oltre 10.000 droni esclusivi, sfide contro la Drone Dome e la modalità Assalto. Questo gioco è perfetto per chi ama questi aggeggi volanti e per vere e proprie battaglie di droni. Battle Drones è basato sull’ecosistema Solana, per cui non serve acquistare Bitcoin per giocare ma serve conoscere gli NFT. Infatti, i gettoni digitali sono parte integrante del gioco e permettono di gareggiare e di fare compravendita di NFT. Più si va avanti nel gioco, maggiori saranno i benefici, inclusi i token BATTLE.

Battle of Guardians

Una piattaforma 100% dedicata agli NFT e incentrata sui giochi dal vivo. È perfetto per chi ama la fantascienza e gli universi con umani, demoni e guardiani. Tra portali virtuali e diverse modalità di gioco, Battle of Guardians permette di guadagnare con gli NFT e con i premi. In più, il gioco include una piattaforma dove è possibile comprare, scambiare e vendere gettoni digitali. Esistono anche due valute all’interno della piattaforma: Battle of Guardians Share (BGS) e Fighting Points (FP).

Mobland

Dagli universi fantastici a quelli della mafia, con questo gioco P2E basato su un metaverso di denaro, gruppi mafiosi e NFT. Mobland è uno dei giochi più recenti di questa industria e la sua collaborazione con Bybit prevede la costruzione di un quartier generale virtuale. Conta già oltre 500.000 giocatori, che vivono di segreti, inganni e gettoni digitali. Una vera Play-2-Earn innovativa e moderna.

Questi 5 giochi P2E sono solo alcuni disponibili online. Ma si tratta di un settore giovane e costantemente in crescita, che cambia e si evoluziona anche grazie alla comunità di giocatori. Sono un’occasione per guadagnare divertendosi.