IL BOOM DEI SUV COMPATTI SUL MERCATO DELL’USATO

Se nel 2024 il mercato dell’auto usata in Italia ha chiuso con oltre 5,4 milioni di passaggi di proprietà, registrando una crescita del 7,4%, il 2025 non è stato da meno. Infatti, secondi i dati UNRAE, questo trend continua ad essere positivo: i trasferimenti sono aumentati del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo 3,3 milioni di unità.

I SUV compatti rappresentano il segmento più richiesto. Nel nuovo, questi modelli hanno superato il 30% delle immatricolazioni totali nel 2025, con numeri in crescita anche nell’usato dove dominano le classifiche regionali, specialmente al Sud e nelle Isole dove raggiungono quote vicine al 49% delle preferenze.

I modelli più cercati sul mercato dell’usato

La Jeep Renegade guida le ricerche tra i SUV compatti usati a livello nazionale, seguita da Fiat 500X e Volkswagen T-Roc. Chi cerca vetture premium trova una BMW x2 usata con quotazioni che partono da 22.000-23.000€ per modelli del 2020-2022 con chilometraggio medio, mentre gli esemplari del 2024-2025 con pochi chilometri si attestano tra 44.000 e 47.000€.

Altri modelli molto richiesti includono Peugeot 2008, Renault Captur, Toyota Yaris Cross e Nissan Juke. Le versioni ibride registrano un interesse crescente: nel 2025 hanno rappresentato il 9,8% dei trasferimenti di proprietà, con una crescita costante mese dopo mese. Diesel e benzina mantengono la leadership rispettivamente al 42,2% e 38,5%, ma il gasolio perde terreno progressivamente.

Il prezzo medio per un SUV compatto usato con 3-5 anni si colloca tra 18.000 e 24.000€, secondo le rilevazioni dei principali portali di compravendita. Il budget medio degli acquirenti italiani si è stabilizzato intorno ai 18.000€, rendendo questo segmento particolarmente accessibile per chi cerca versatilità senza compromettere il bilancio familiare.

Vantaggi concreti per chi acquista

Un SUV compatto usato offre tre benefici immediati:

Accesso a tecnologie recenti come sistemi ADAS, infotainment touchscreen e assistenza alla guida a prezzi inferiori del 25-30% rispetto al nuovo. Dimensioni gestibili in città (lunghezza tra 4,15 e 4,35 metri) con abitabilità superiore alle utilitarie tradizionali. Consumi allineati a quelli delle berline compatte grazie ai motori turbo mild-hybrid e full-hybrid.

La posizione di guida rialzata migliora visibilità e percezione di sicurezza nel traffico. I bagagliai da 400-450 litri soddisfano le esigenze quotidiane. I costi assicurativi restano contenuti, inferiori del 15-20% rispetto ai SUV di segmento superiore.

Verifiche essenziali prima dell’acquisto

Il mercato dell’usato richiede attenzione su tre aspetti prioritari: stato della meccanica (cambio automatico e sospensioni sono i punti critici), chilometraggio reale (diffidare di veicoli con meno di 12.000 km/anno se dichiarati come auto familiari), provenienza (preferire vetture con un proprietario e tagliandi certificati in rete ufficiale).

Investire 150-200€ in una perizia tecnica pre-acquisto presso officine indipendenti elimina sorprese costose. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre attraverso il Portale dell’Automobilista strumenti gratuiti per verificare revisioni, bolli e fermi amministrativi.

La domanda di SUV compatti usati continuerà a crescere durante il 2026, sostenuta dalla transizione verso alimentazioni elettrificate e dalla necessità di veicoli versatili a prezzi accessibili. Chi vende oggi trova acquirenti in tempi rapidi. Chi compra accede a tecnologie recenti senza l’impatto economico del nuovo.