IL PROF. ANTONIO CARLO GALOFORO PRESENTA L’ECCELLENZA DELL’OZONOTERAPIA ALL’EXPO 2025 OSAKA: INNOVAZIONE E BENESSERE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Brescia, 6 giugno 2025 – L’Expo 2025 Osaka, dedicata al tema “Designing Future Society for Our Lives” sarà il palcoscenico ideale per il contributo unico e visionario di uno dei maggiori esperti nel campo dell’ozonoterapia: il Prof. Antonio Carlo Galoforo, medico chirurgo bresciano di fama internazionale e precursore a livello globale nell’ossigeno ozono terapia.

In un mondo in cui salute e benessere sono sempre più centrali, l’approccio innovativo del Prof. Galoforo rappresenta un modello di riferimento significativo. Forte di decenni di ricerca e applicazioni cliniche, ha rivoluzionato non solo il modo in cui percepiamo il benessere personale, ma anche il legame profondo tra salute e sostenibilità ambientale.

«Durante i mesi di Expo avrò l’opportunità di stabilire contatti e di collaborare con esponenti nazionali e internazionali collegati a Expo, dove ci presentiamo con “un modello integrato di benessere che coniuga sapere scientifico e visione umanistica” come sottolineato dall’Ambasciatore Mario Vattani. Il 2 luglio organizzeremo un importante summit internazionale che si propone di esplorare e promuovere strategie efficaci e innovative nei campi della salute e del benessere, con un focus sulle molteplici applicazioni dell’ozono».

«Presso l’Auditorium del Padiglione Italia» continua Galoforo «avrò l’onore di presentare, quale promotore e Direttore Scientifico, il progetto “World Life Strategies” promosso da AEREC (Accademia Relazioni Economiche e Culturali), sponsor ufficiale del Padiglione Italia ad Expo, un progetto che mira a promuovere un cambiamento concreto verso la costruzione di comunità resilienti e sostenibili in linea con il cuore dell’Expo “Progettare la società futura per le nostre vite”. Questa data sarà un’occasione unica per approfondire come l’innovazione possa trasformare la società, migliorare la qualità della vita e garantire che la salute sia riconosciuta come un diritto fondamentale per tutti».

Il progetto “World Life Strategies” si propone di aggregare pubblico e privato, profit e non profit, tradizione e innovazione, in un percorso volto a generare benessere fisico, mentale, economico e sociale durevole. Un impegno che si traduce in una visione solida, alimentata da anni di studio e dalla volontà di offrire soluzioni accessibili e durature. «La nostra missione è chiara» continua Galoforo «Con l’ozono, vogliamo fornire risposte efficaci per la salute delle persone e la tutela del nostro pianeta. È fondamentale creare un equilibrio tra benessere fisico, mentale, spirituale e sociale all’interno di un ecosistema fondato sull’armonia».

Questo metodo va oltre la semplice ricerca di interventi specifici. Attraverso una rigorosa analisi scientifica e collaborazioni internazionali, il Prof. Galoforo ha dimostrato come l’ossigeno ozono terapia possa incidere positivamente sulla qualità della vita e contribuire in modo concreto alla lotta contro l’inquinamento e alla salvaguardia degli ecosistemi. I risultati ottenuti dal suo team, come il trattamento della fragilità cognitiva e il supporto a numerosi bambini in Africa affetti da Ulcera di Buruli, confermano l’efficacia e la versatilità di questa metodologia.

La sua filosofia promuove l’integrazione di scienza, sostenibilità e salute in un modello armonioso. Questa sinergia apre la strada a un futuro in cui terapie avanzate, come l’ossigeno ozono terapia, possono diventare strumenti fondamentali per il benessere collettivo. L’obiettivo è ambizioso: costruire una società che non si limiti ad adattarsi, ma che sia in grado di crescere e prosperare in un ecosistema orientato al benessere e alla sostenibilità per tutti.

«L’appuntamento del 2 luglio presso il Padiglione Italia sarà un’occasione per conoscere da vicino un modello innovativo di medicina sostenibile» conclude il prof. Galoforo «Un incontro aperto a tutti coloro che desiderano collaborare alla costruzione di un futuro in cui salute e ambiente siano in equilibrio».