La maggior parte di noi, a partire dai primi anni di scuola, si è sentita ripetere fino alla noia che imparare una nuova lingua è importantissimo per tutta una serie di motivi (studio, turismo, lavoro ecc.); un’affermazione sicuramente condivisibile, anche se, in realtà, se torniamo indietro di qualche decennio, per quanto i programmi scolastici prevedessero l’obbligatorietà dello studio di francese e inglese (soprattutto di quest’ultima lingua), l’importanza che, di fatto, la scuola dell’obbligo e quella superiore davano all’apprendimento di una seconda lingua era molto relativa (per non dire scarsa, a meno che, ovviamente, non si trattasse di licei linguistici o di istituti tecnici per il commercio con l’estero).

Non è affatto un caso che oggi l’Italia, tra i Paesi europei, si trovi purtroppo nelle parti basse delle classifiche relative alla conoscenza di una lingua straniera, un handicap che ha creato e che continua a creare diversi problemi in un mondo che è sempre più globalizzato. Per fortuna, per quanto lentamente, le cose stanno cambiando e anche nella scuola dell’obbligo e in quella superiore si dà decisamente molta più rilevanza di un tempo all’apprendimento di una o più lingue straniere. Meglio tardi che mai…

Imparare una lingua straniera: non esiste solo l’inglese

Per anni, il predominio dell’inglese come seconda lingua è stato praticamente incontrastato; questo è sicuramente comprensibile; non è un mistero che l’inglese sia considerata una sorta di “lingua universale”; in alcuni Paesi del mondo è praticamente la seconda lingua ufficiale; tuttavia, già da diverso tempo, altre lingue hanno acquistato una crescente importanza; se il francese ha perso ultimamente un po’ di appeal, sempre di più ci sono persone interessate a imparare lingue straniere, alcune anche difficili, come il tedesco, il russo, il cinese, il portoghese ecc.

Un cenno a parte va però fatto per lo spagnolo, una delle lingue che sempre di più, negli ultimi anni, sta catturando l’attenzione da parte di giovani e meno giovani. Facile comprenderne i motivi; uno di questi è che, se escludiamo il cinese mandarino e l’hindi, lo spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo (la prima è ovviamente l’inglese…); indagini recenti rivelano che nel 2022, sono quasi 550 milioni le persone che parlano la lingua del grande Cervantes.

Frequentare un corso di spagnolo , quindi, può essere una scelta davvero interessante sotto diversi punti di vista. Ad esempio, sta diventando, pian piano, una delle lingue più parlate negli Stati Uniti, e in alcuni stati degli USA, addirittura, è difficile vivere senza sapere lo spagnolo, come si capisce guardando molte serie TV americane.

Lingua spagnola: perché impararla?

Imparare la lingua spagnola può renderci più facile la vita sotto vari aspetti; essendo, come detto, una delle lingue più diffuse, conoscerla può renderci sicuramente più gratificante il viaggiare in molti Paesi (oltre che ovviamente in Spagna, lo spagnolo è la lingua ufficiale in altri 20 Paesi fra cui si ricordano principalmente Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela ecc.), ma può risultarci altrettanto utile anche in ambito lavorativo e commerciale; peraltro sono sempre di più le aziende che richiedono che i loro collaboratori siano in grado di “maneggiare” in modo adeguato almeno due lingue straniere. Moltissime multinazionali spagnole, o del Sud America, stanno approdando in Italia, e preferiscono di gran lunga professionisti che padroneggiano lo spagnolo. Non si deve pensare che basti masticarlo e capirlo (in effetti è simile ad alcuni dialetti del Sud Italia, nella sonorità e nelle parole): va studiato e conosciuto adeguatamente, anche se, per ovvi motivi, è più semplice di lingue come il cinese o il tedesco, per la vicinanza con la nostra lingua, causata anche dalle dominazioni che hanno caratterizzato l’Italia nei secoli scorsi.

A questo punto, perché non iniziare? Basta cercare un buon (o una buona) docente di spagnolo e lanciarsi in questa esperienza. Sul web ci sono piattaforme dove è semplice scegliere l’insegnante di spagnolo migliore, leggendo le recensioni di chi è stato alunno o alunna prima di noi.

Che aspetti? perché oltre all’inevitabile inglese, non prendere in considerazione l’apprendimento della lingua spagnola, un idioma che peraltro ha un lessico molto simile a quello della nostra lingua?