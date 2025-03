IMPIANTI DENTALI: QUANTO COSTANO DAVVERO OGGI?

Gli impianti dentali rappresentano una delle maggiori innovazioni che ha caratterizzato il panorama dell’ortodonzia negli ultimi decenni.

Interventi che permettono ogni giorno a milioni di persone di riacquistare un sorriso esteticamente piacevole dopo traumi importanti o quando, per il semplice avanzare dell’età, i denti tendono a cadere, il tutto senza sacrificare la comodità e dimenticando l’imbarazzo che, nei decenni passati, era provocato dalle dentiere, sono comprensibilmente al centro di diversi interrogativi da parte di chi, trovandosi con un singolo dente o un’intera arcata mancanti, vuole tornare a guardarsi allo specchio con gioia e serenità.

Tra le domande più diffuse rientrano quelle relative ai costi. Nel momento in cui ci si sente dire che, per l’impianto dentale relativo a un’intera arcata, si viaggia nell’ordine delle decine di migliaia di euro, non bisogna spaventarsi ma riflettere sulle voci che contribuiscono alla definizione del prezzo finale.

Per eseguire gli impianti dentali e avere la certezza di finire in mani sicure, è necessario rivolgersi a esperti che, come lo staff dello Studio Dentistico Cozzolino, punto di riferimento a livello nazionale per la qualità e l’innovazione riguardante questa tipologia di intervento, oltre a puntare sul brand investono, per esempio, sulla qualità dei materiali e sulla massima pianificazione.

Questo secondo aspetto permette di intervenire con efficacia anche in quadri clinici caratterizzati da assenza di osso, situazioni in cui è possibile posizionare l’impianto previo ricorso a manovre di rigenerazione come gli innesti ossei.

Come già accennato, un altro fattore che incide, e non poco, sui costi degli impianti dentali è la scelta dei materiali. Per le protesi, il cui supporto è costituito da radici in titanio che vengono agganciate all’osso, si possono scegliere soluzioni che vanno dalla ceramica ai materiali compositi. La prima opzione, per ragioni che vanno dalla resistenza al realismo della resa estetica, costa decisamente più delle altre.

Più che in ottica di costo, è bene ragionare pensando all’investimento: un impianto dentale realizzato con perizia è sinonimo di serenità anche per un decennio (essenziale è che il paziente si impegni a mantenere fin da subito un’igiene orale impeccabile).

Una cosa che è importante sapere quando ci si approccia alle cure dentali è che un problema grave, per esempio un danno provocato dalla parodontite, non vede per forza l’implantologia come indicazione.

Quando possibile, si tende infatti a salvare i denti e ad adottare un approccio conservativo, spesso caratterizzato da soluzioni decisamente più accessibili economicamente. Per questo è bene, in caso di parodontite, farsi visitare da uno specialista, un dentista che si è perfezionato in Parodontologia.