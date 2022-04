MILANO – La giunta regionale ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi di sostegno alla gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci dei comprensori sciistici lombardi, per le stagioni invernali 2021-2022 e 2022-2023.

“Con 2,4 milioni di euro a fondo perduto – ha sottolineato il lecchese Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – supportiamo in maniera concreta un settore fondamentale per la Lombardia che negli ultimi anni è stato colpito duramente prima dalle restrizioni legate al …

QUI LA SCHEDA COMPLETA: