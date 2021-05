OLGINATE – A.A.G. Stucchi, azienda lecchese attiva nel settore dell’illuminazione da più di 75 anni rafforza la sua presenza nel mercato europeo con l’acquisizione di Eutrac.

Quest’ultima è leader nello sviluppo, produzione e vendita di binari per illuminazione in Europa con una forte presenza in Germania, fino ad oggi parte del gruppo Selux. L’operazione è stata supportata dagli Advisor Studio Chirico e Legance.

A.A.G. Stucchi è storicamente un leader nella produzione e vendita di componenti per illuminazione. Negli ultimi anni, sfruttando la sua pluriennale esperienza e le proprie capacità innovative l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di prodotti per illuminazione a binario con l’obiettivo di diventare leader di mercato in questo settore in Europa. Il risultato sono sistemi completi per illuminazione a binario sia a tensione di rete che a bassa tensione.

“Questa acquisizione – commenta Aristide Stucchi presidente della A.A.G. Stucchi – è fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia di business a lungo termine e siamo molto fieri di accogliere Eutrac nella nostra famiglia. L’Europa e nello specifico la Germania sono mercati cruciali per la nostra crescita e l’acquisizione di Eutrac è essenziale per aumentare la conoscenza dei nostri prodotti. Sono fiducioso che potremo sviluppare nuovi prodotti ed innovare ancora di più grazie all’esperienza e alla conoscenza del mercato di Eutrac. Crediamo – conclude Stucchi – che avere un’azienda tedesca che lavora sul mercato tedesco sia la scelta giusta per lo sviluppo del nostro business, lavoreremo come due team che si completano e collaborano insieme per rafforzare le proprie conoscenze sul mercato e fare innovazione di prodotto.”

Klaus-Peter Siemssen, CEO del Gruppo Selux dichiara “Eutrac è sempre stato un brand leader nei binari e nei componenti per illuminazione ed eravamo alla ricerca del partner giusto per mantenere questo status e sviluppare ancora di più questa condizione favorevole a livello globale; con Stucchi abbiamo trovato l’intesa perfetta. Eutrac come azienda, team e brand rimarrà indipendente ma allo stesso tempo le due aziende potranno unire le loro forze ed i clienti trarranno molti benefici dal punto di vista dell’innovazione da questa partnership. Eutrac e Selux manterranno comunque una relazione stretta dato che Selux supporta Eutrac in molte aree come la logistica e le due aziende continueranno a condividere la loro sede principale a Berlino. Eutrac e Stucchi hanno davvero una forte Intesa.”

“Senza ombra di dubbio entrambe le aziende ma soprattutto i client trarranno grandi benefici da questa partnership. Grazie all’innovazione e all’esperienza di mercato di Stucchi ed Eutrac saremo infatti in grado di offrire una gamma di prodotti completa ed innovativa nel modo giusto nei mercati in cui operiamo” aggiunge il dottor Christoph Peitz, CEO di Eutrac GmbH.

Chi è A.A.G. STUCCHI

A.A.G. Stucchi è stata fondata nel 1944 a Olginate. Con più di 75 anni di esperienza l’azienda è specializzata nello sviluppo, design e produzione di componenti di alta qualità che garantiscono ai clienti performance e posizionamento elevati.

Recentemente grazie alla sua esperienza e alle capacità di innovazione l’azienda ha sviluppato nuove line di prodotto focalizzate sul settore dell’illuminazione a binario, sempre mantenendo inalterato il suo core business.

I prodotti A.A.G. Stucchi sono certificati secondo i principali standard europei, asiatici ed americani e l’azienda è conforme alle direttiva UNI EN ISO 9001/2008 e EN ISO 14001. I prodotti portano il marchio MADE IN ITALY riconosciuto in tutto il mondo.

A.A.G. Stucchi conta circa 200 dipendenti nel 2021 ed un plant produttivo di 36.000 m2.

Il fatturato annuo è di circa 35 milioni di euro con il 60% di esportazioni; data l’importanza dei mercati internazionali l’azienda ha filiali in Nord America, Hong Kong e Shanghai ed agenti in 80 paesi per assicurare una copertura globale.

La produzione consiste in 6 famiglie di prodotto: sistemi per illuminazione a binario sia a tesione di rete che a bassa tensione, alluminio per il settore dell’illuminazione, connessioni, componenti per illuminazione LED e tradizionale.

Chi è Eutrac

Eutrac è uno dei maggiori produttori ed esportatori di sistemi per illuminazione a binario ed adattatori innovativi con sede a Berlino. Fondata nel 1988 Eutrac GmbH è stata fino ad oggi una società controllata al 100% dal Gruppo Selux AG, fornitore leader di illuminazione da interni ed esterni e componenti con una forte presenza internazionale in Europa, Nord America e alcune regioni di crescita selezionate nel mondo.

Negli ultimi 30 anni Eutrac ha sviluppato con successo prodotti unici come il primo sistema a binario DALI, il primo adattatore a scomparsa e il primo driver a scomparsa sul mercato. Oggi Eutrac è specializzata nel design, R&D e produzione di componenti di alta qualità in tutto il mondo.

Eutrac concepisce l’elettricità come uno strumento di design. Con i suoi sistemi “open” offre opzioni creative per la gestione dell’energia che non sono solo flessibili ma anche pratiche e di ispirazione. Eutrac è consapevole delle sue responsabilità ecologiche e sociali. Durante il processo di sviluppo dei prodotti ad esempio è attenta alla riduzione dei materiali utilizzati ed inoltre affida una parte della propria produzione esterna a persone con disabilità.