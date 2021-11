Prendersi cura nel migliore dei modi della bellezza dei capelli e dello splendore della chioma è un must al giorno d’oggi. Soprattutto per via dell’utilizzo sempre più pervasivo dei social, che ci accompagnano sia sul lavoro sia nella vita privata, sfoggiare un incarnato fresco e compatto è il desiderio di tantissime persone. Lo stesso si può dire per i capelli, che devono apparire lucenti e dall’aspetto sano.

Nel momento in cui si prendono in considerazione questi obiettivi, è importante ragionare tenendo conto del fatto che, al netto della generosità di Madre Natura, contano tanto anche lo stile di vita e il benessere generale dell’organismo.

Parlare del primo aspetto significa chiamare in causa l’alimentazione, che dovrebbe essere il più possibile varia e soprattutto mirata sulla base delle abitudini (uno sportivo deve avere una dieta diversa rispetto a chi, invece, è più sedentario).

Il benessere generale dell’organismo, fondamentale per la bellezza di pelle e capelli, è legato a filo doppio alla buona alimentazione e all’attenzione al movimento. Per quanto riguarda la dieta, è fondamentale citare la possibilità di avere a che fare con delle carenze.

In questi frangenti, sotto consiglio del medico è possibile valutare il ricorso a l’integrazione naturale. Sono diversi, come ben sai, i brand attivi nel settore. VitaVi, start up che negli ultimi anni si è affermata come uno dei più importanti player nel campo, offre diverse alternative per chi vuole sopperire alle sopra citate carenze e migliorare la bellezza della pelle e dei capelli.

Nell’ambito dei prodotti, acquistabili comodamente su uno shop online di integratori, è possibile trovare varie soluzioni per chi ci tiene a sfoggiare una pelle luminosa e dei capelli stupendi. Tra queste è possibile citare V/Care, V / Essential Donna 20+ e V / Essential Donna 45+. In entrambi i casi, si può parlare della presenza di zinco, microelemento che aiuta a prevenire la perdita dei capelli.

Guardando nello specifico a V / Essential Donna 20+, è doveroso rammentare la presenza di vitamina C, uno degli antiossidanti naturali più potenti in assoluto. Fondamentale per prevenire i danni dei radicali liberi, aiuta anche a tenere sotto controllo gli effetti del cosiddetto photoaging, l’invecchiamento cutaneo frutto dall’eccessiva esposizioni ai raggi UV e a quelli del Sole.

Nello specifico, la vitamina C interviene ridando equilibrio al meccanismo di sintesi del collagene, la principale proteina del tessuto connettivo umano, basilare per far apparire la pelle meravigliosamente compatta.

Come già specificato, la strada migliore da seguire è quella del consiglio da parte di un esperto. Da non dimenticare è infatti l’importanza della combinazione tra gli ingredienti. Il giusto mix di vitamine permette, per esempio, di ottenere risultati notevoli per quel che concerne il contrasto ai processi infiammatori che, molto spesso, provocano fastidiosi arrossamenti a livello cutaneo.

Scelti da oltre 32 milioni di italiani, gli integratori possono rivelarsi degli alleati validi dell’aspetto del volto e dei capelli. Quello che conta è non considerarli mai dei sostituti di una dieta sana e farsi guidare da un medico per trovare la combinazione più adatta alle proprie esigenze.