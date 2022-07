Il trading online continua ad avere molto fascino sugli italiani: chi pensava che il boom registrato negli ultimi due anni fosse legato semplicemente alla pandemia ed alle restrizioni si è dovuto ricredere. Nel giro di trentasei mesi il numero degli iscritti alle piattaforme di negoziazione online è aumentato a ritmi vertiginosi, superando le otto milioni di unità: anche la Consob nel suo ultimo rapporto ha sottolineato i cambiamenti nelle scelte di risparmio ed investimento degli italiani.

Il web sta assumendo un’importanza sempre maggiore anche in questi campi, sia per quanto riguarda l’informazione che per quanto riguarda l’esecuzione materiale delle varie operazioni. Ma rispetto ad altri paesi l’Italia rimane ancora un po’ indietro in merito all’alfabetizzazione finanziaria: sono stati fatti degli importanti progressi, ma non tutti si avvicinano al mondo degli investimenti finanziari con la giusta mentalità.

Prendendo in considerazione le opinioni diffuse sul trading online, che è possibile leggere sul portale e-conomy.it, si evince che sono in crescita gli utenti che scelgono di avvicinarsi a questa attività per provare ad ottenere dei guadagni sfruttando le opportunità che i mercati finanziari offrono. Grazie a strumenti sempre più innovativi messi a disposizione da esperti del settore, chiunque può avvicinarsi al mondo degli investimenti digitali in autonomia: basta acquisire alcune competenze di base necessarie per muoversi con consapevolezza tra i numerosi asset disponibili.

L’importanza della formazione degli aspiranti trader

Oggi, gli aspiranti trader sembrano dare maggior peso alla loro formazione rispetto agli anni passati, merito anche delle numerose risorse offerte dal web. È vero che oggi le piattaforme sono diventate molto più intuitive e che sono facilmente utilizzabili anche da chi non ha molta esperienza ed è vero anche che i depositi minimi iniziali di oggi sono talmente bassi da essere alla portata di chiunque.

Ma questa facilità di accesso non deve trarre in inganno: senza un’adeguata preparazione e senza la giusta dose di impegno non si va da nessuna parte. Non bisogna essere dei maghi della finanza e non bisogna frequentare particolari scuole, ma è necessario studiare i funzionamenti dei mercati, le caratteristiche dei vari asset, conoscere le varie strategie e sapere come usare gli strumenti che si hanno a disposizione. Studio, pratica, aggiornamento continuo e dedizione non devono mai mancare.

La scelta del broker giusto per investimenti finanziari in sicurezza

Come detto, una delle opinioni ancora più diffuse è quella secondo la quale il trading online sia una truffa. Lo ribadiamo ancora una volta: non è affatto così. L’attività di trading è rischiosa, senza dubbio, ma è seria e regolamentata. Il fatto che poi ci sia qualche malintenzionato che la utilizzi come esca per mettere in atto delle truffe è un altro discorso. Per questo è importante non tralasciare alcun dettaglio: per evitare il rischio di imbattersi in soggetti poco raccomandabili è necessario rivolgersi solo ad intermediari affidabili.

Le figure di riferimento sono i broker regolamentati, ovvero soggetti che possono svolgere l’attività in Italia perché sono dotati della licenza di un’autorità di vigilanza europea e dell’autorizzazione della Consob. Trade.com, IQ Option ed eToro sono tra i broker più apprezzati in Italia: ogni intermediario ha le sue caratteristiche ed il trader deve scegliere la piattaforma basandosi su diversi parametri come la sicurezza, i costi, il tipo ed il numero di asset negoziabili, gli strumenti disponibili, la qualità del servizio di assistenza ed altri ancora.