ITALIA O ESTERO? QUALE DESTINAZIONE SCEGLIERE PER I VIAGGI STUDIO

Un viaggio studio, per uno studente, rappresenta un’occasione davvero incredibile. Tuttavia, per godersela a pieno, uno studente deve essere in grado di scegliere la destinazione giusta, che sappia rispettare i suoi obiettivi e i suoi standard. Che sia in Italia o all’estero, l’importante è affidarsi a un’agenzia competente, che sappia come organizzare tutto in maniera perfetta. Cerchiamo di capire, però, quali sono le mete più ambite e gettonate, così da aiutarti a orientare la tua scelta verso la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Vacanze studio in Italia

L’Italia, per quanto riguarda il discorso delle vacanze studio, non deve essere affatto sottovalutata. In genere, sono gli studenti delle scuole superiori di primo grado a dover scegliere il nostro Paese come destinazione. Ad esempio, con il bando Estate INPSieme, i ragazzi possono trascorrere otto giorni in una città italiana, imparando qualcosa di nuovo e ampliando le loro reti di conoscenze. Tutto questo, ricevendo un contributo economico da parte dell’ente, che, quest’anno, è di un massimo di 2.100 euro. A questo bando possono partecipare solo i figli dei dipendenti statali. Le iscrizioni si sono già chiuse, il 24 febbraio scorso, quindi, ora, i candidati non devono fare altro che attendere la pubblicazione delle graduatorie. Questa avverrà il 2 aprile 2025, con scorrimenti eventuali fino al 28 aprile 2025. Beneficiare di un sostegno economico del genere ti consente di vivere una delle esperienze più incredibili, quasi a costo zero. La borsa di studio, infatti, potrebbe coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio anche totalmente. Nonostante molti credano il contrario, ma anche in Italia è possibile partecipare a programmi incentrati sullo studio di lingue straniere. In maniera divertente e coinvolgente, lo studente potrà seguire lezioni interattive, ma anche partecipare ad attività extracurriculari, come escursioni e visite guidate, che danno la possibilità di stringere un rapporto maggiore con i coetanei con i quali stanno condividendo il viaggio studio.

Dunque, scegliere una vacanza studio in Italia può presentare anche dei vantaggi, tra cui il comfort logistico e che c’è dietro tutta l’organizzazione della vacanza stessa. La vicinanza geografica, infatti, riduce sia i tempi che i costi del viaggio, quindi potrebbe essere possibile preparare tutto in maniera più rapida. Inoltre, avendo sempre a che fare con la tua terra e il tuo Paese, farai meno fatica a integrarti. Il contesto culturale è quello in cui sei cresciuto, quindi potrai abbattere completamente lo stress legato all’adattamento. Molti programmi, inoltre, offrono insegnamenti con docenti altamente qualificati, che non hanno da invidiare ai colleghi all’estero. In questo modo, anche uno studente che sceglie come meta l’Italia può vivere un’esperienza degna di nota. Alle volte, non serve allontanarsi tanto da casa per avere grandi soddisfazioni. La meraviglia è proprio sotto il nostro naso. L’Italia è la patria della cultura, della cucina, dell’arte e non c’è niente di meglio che perdersi tra i vicoli suggestivi italiani, ammirando le meraviglie che il luogo ci riserva, e imparando tante cose nuove.

Vacanze studio all’estero

Per chi ha voglia di affrontare settimane del tutto fuori dall’ordinario, la vacanza studio all’estero è la scelta migliore. In questo modo, sarà possibile immergerti completamente nella lingua e nella cultura del Paese ospitante, abbattendo ogni barriera. Un’esperienza immersiva, una full immersion in un contesto a te nuovo, ma comunque stimolante. Avrai la possibilità di toccare con mano altre tradizioni e altre abitudini, diverse dalle tue, conoscendo gente proveniente da ogni angolo del mondo. Inoltre, allontanarti così tanto da casa, ti permetterà di sviluppare un maggiore senso di autonomia e di indipendenza. Studiare all’estero ti farà diventare più bravo nel risolvere problemi dell’ultimo minuto, perché non avrai la tua famiglia a portata di mano e svilupperai un maggiore senso dell’adattamento. Affrontare sfide, in un Paese che non è il tuo, ti consente di crescere e di acquisire anche qualche punteggio in più, lavorativamente parlando.

Bandi statali e incentivi

Per supportare le famiglie e permettere agli studenti di partecipare a una vacanza studio, alcuni enti mettono a disposizione delle borse di studio, alle quale si accede tramite domanda e valutazione dei requisiti necessari alla partecipazione. Ad esempio, il programma Estate INPSieme, rivolto ai figli dei dipendenti statali, consente di ottenere degli incentivi, a tutti coloro che rientrano in graduatoria e diventano beneficiari. Come abbiamo già anticipato, quest’anno, il tetto massimo del contributo è pari a 2.100 euro. Questa cifra potrebbe coprire tutte le spese del soggiorno o le potrebbe coprire solo in parte, ma nulla toglie che si tratti di un aiuto importante. Tra le destinazioni proposte per i viaggi studio inps ci sono sia quelle italiane che quelle estere. In particolare, i Paesi stranieri sono parecchio ambiti da tutti gli studenti che hanno il desiderio di conoscere nuovi posti, migliorare l’utilizzo di un’altra lingua e interfacciarsi con una realtà diversa dalla loro. Con il programma Estate INPSieme, potrai scegliere se studiare inglese, francese, tedesco, spagnolo e, persino, cinese. Le destinazioni sono diverse, da Malta a Londra, fino a Malaga e Francoforte. Starà a te scegliere la meta più performante per i tuoi obiettivi.

Innanzitutto, però, dovrai scegliere se partecipare a una vacanza studio in Italia o all’estero. Il primo passo da compiere è questo e, solamente in un secondo momento, potrai decidere la meta della tua vacanza studio. Indipendentemente dalla destinazione scelta, sappi che dovrai pianificare tutto attentamente, nei minimi dettagli, per poter godere della massima qualità d’esperienza. Un buon punto di partenza è affidarti a un tour operator qualificato, che sappia venire incontro a tutte le tue esigenze.