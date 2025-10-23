LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO: COME LE VOLONTÀ DIVENTANO REALTÀ

Redigere un testamento è un atto di profonda consapevolezza, un gesto con cui si mettono in ordine le proprie volontà per il futuro. Questo documento, silenzioso durante la vita, è destinato a “prendere voce” dopo la scomparsa del suo autore.

Il momento in cui ciò avviene è un passaggio formale e fondamentale. Molti si concentrano sulla redazione, ma è altrettanto importante comprendere la fase della pubblicazione del testamento, un passaggio che spesso viene affrontato in un approfondimento sul sito di enti benefici che ricevono un lascito proprio in questo atto.

Il testamento e la libertà di scegliere

Prima di esplorare cosa accade dopo, è utile ricordare cos’è un testamento. Si tratta di un atto strettamente personale e sempre revocabile con cui si dispone del proprio patrimonio. La legge italiana stabilisce un equilibrio tra i doveri di solidarietà verso i familiari più stretti (coniuge, figli, ascendenti) e la libertà individuale.

Ai primi, riserva la “quota di legittima“, una porzione di eredità intoccabile. La parte rimanente, la “quota disponibile“, è invece lo spazio in cui la volontà del testatore può esprimersi liberamente. È proprio attraverso questa quota che si può scegliere di beneficiare un amico, una persona cara o di effettuare un lascito solidale a favore di un ente no profit, per sostenere una causa in cui si crede e proiettare i propri valori nel futuro.

La pubblicazione: il momento in cui il testamento diventa efficace

Dopo il decesso del testatore, il testamento deve essere reso pubblico per poter essere eseguito. Questa fase varia leggermente a seconda della sua forma. Se si tratta di un testamento olografo (scritto a mano), chiunque ne sia in possesso è obbligato a presentarlo a un notaio. Se invece è un testamento pubblico, il documento si trova già presso il notaio che lo ha redatto.

La pubblicazione consiste nella redazione di un verbale in cui il notaio descrive lo stato del testamento e ne trascrive integralmente il contenuto. Con questo atto, il testamento diventa ufficialmente un documento legale efficace. Il notaio ha poi il compito di comunicarne l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio, incluse le organizzazioni beneficiarie.

La pubblicazione testamento è quindi il passaggio che avvia formalmente l’intero processo di successione.

L’esecuzione delle volontà e il lascito solidale

Una volta pubblicato il testamento, gli eredi vengono chiamati a decidere se accettare o rifiutare l’eredità. Inizia così la fase di esecuzione, in cui si dà attuazione concreta a tutte le disposizioni del defunto: i beni vengono divisi tra gli eredi e i legati (somme di denaro o beni specifici) vengono consegnati ai rispettivi beneficiari.

Quando tra questi vi è un ente del Terzo Settore, come un’associazione umanitaria, il lascito diventa un potente motore per le sue attività. La generosità del testatore si trasforma in cure mediche, ricerca, assistenza e speranza.

I vantaggi per gli enti benefici: le novità della legge

Lo Stato italiano incoraggia attivamente la generosità verso il non profit. Un lascito solidale, infatti, è completamente esente da tasse di successione. Inoltre, una recente e importante novità ha reso il processo ancora più semplice e sicuro. Con la legge 4 luglio 2024, n. 104, è stata introdotta una significativa semplificazione per gli enti del Terzo Settore. In base a questa norma, l’ente beneficiario:

Non è tenuto ad accettare formalmente l’eredità per acquisire il lascito, che viene ricevuto in modo automatico;

per acquisire il lascito, che viene ricevuto in modo automatico; Non eredita eventuali debiti del defunto, essendo protetto dalla legge;

del defunto, essendo protetto dalla legge; Non paga alcuna imposta di successione e donazione. Questa riforma non solo snellisce la burocrazia, ma offre una garanzia assoluta che il valore del lascito sarà interamente e senza rischi destinato alla causa scelta, onorando pienamente la volontà del donatore.

La scelta di un lascito solidale diventa quindi non solo un’espressione di valori personali, ma un atto di fiducia pienamente ricambiato da un sistema che ne protegge e valorizza l’impatto.