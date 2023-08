L’ABC DELLE FINANZE FAMILIARI: GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Le finanze familiari andrebbero gestite in modo preciso ed accurato. Uno degli errori più comuni è quello di non pianificare le proprie spese, ignorando completamente il totale delle entrate e quello delle uscite.

Senza effettuare i calcoli adeguati, il rischio di indebitarsi – e neanche accorgersene – è molto facile. D’altronde è più semplice spendere molti più soldi che trovare una soluzione per aumentare le entrate economiche.

Per una gestione oculata delle finanze familiari, continuate a leggere e scoprirete come il noleggio a lungo termine per privati può fare la differenza.

Consigli finanziari per non corrodere il conto

I consigli finanziari non sono soltanto legati agli investimenti, ma soprattutto al risparmio economico. Dispendiare denaro è l’errore più grande che potrebbe comportare alla corrosione del tuo capitale di denaro.

Pianifica le tue finanze personali

Il primo tips che dovrai prendere in considerazione – quello anche più temuto – sarà quello di mettere in chiaro le tue entrate e le tue uscite. Stila un elenco (come fosse un bilancio), dove inserisci qualsiasi tuo profitto (redditi da lavoro dipendenti, rendite per affitti, etc), e ogni tua spesa fissa.

Con questo piccolo ma grosso consiglio ti aiuterà a renderti conto di quella che è la tua prospettiva futura. Fino ad oggi magari non te ne sei accorto per il semplice fatto che hai corroso dei tuoi risparmi convinto del fatto che le risorse sono “inesauribili”.

Devi fare in modo che le tue entrate siano ben superiori alle uscite (quanto meno quelle fisse). Il problema sta quando arrivano degli imprevisti, che potrebbero compromettere l’intero patrimonio.

Abbatti i costi ingenti

Dopo aver stilato il tuo bilancio personale e qualora le uscite fossero troppo impegnative, dovrai abbattere i costi superflui. Per banalità si può riassumere in un azzeramento o riduzione di abbonamenti streaming (Netflix, Prime Video, Shopify), oppure optare per soluzioni di noleggio a lungo termine anziché l’acquisto del mezzo con conseguenti costi di gestione.

Elimina o riduci qualsiasi spesa che potrebbe comportanti un costo gravoso. Ricorda che i conti si fanno a fine anno, tirando le somme puoi comprendere le aspettative reali per il tuo futuro.

Immobilizzazione di denaro

Se hai effettuato dei depositi, investimenti o il tuo denaro è immobilizzato in qualche risorsa, assicurati di poterlo sbloccare in caso di esigenze. Avere un fondo a copertura delle emergenze è uno step essenziale per prevenire qualsiasi indebitamento.

Dovrai ragionare a tutti i costi come se fossi un’azienda. Il tuo patrimonio economico è un bene prezioso per te e la tua famiglia, dunque assicurati che i tuoi acquisti siano razionalizzati e privi di impulsività.

Investimenti ed inflazione

Premesso che non siamo una società di consulenza finanziaria, i nostri consigli si limitano a delle esperienze trascorse (sia nostre che di altra gente), e ai tips forniti dagli esperti del settore, ma non per questo devono essere seguiti alla lettera.

Investire equivale inevitabilmente al rischio di perdere soldi, perché non esiste nessuna capitalizzazione di denaro che garantisce un ritorno sicuro. Piuttosto, esistono quelle operazioni finanziarie più cautelative che possono ridurre il rischio di perder denaro.

Assicurati di usare uno strumento finanziario anti inflazione, cosicché tu possa conservare i tuoi soldi piuttosto che lasciare che l’inflazione possa corroderli riducendo o addirittura abbattendo il tuo potere d’acquisto.

Fondo pensione integrativo

La complessità della riforma fiscale italiana e le incertezze attorno a ciascuna decisione, ci impongono di fare delle scelte importanti, come ad esempio valutare di aprire un fondo integrativo per la tua pensione. Si tratta di un accantonamento esterno e privatizzato rispetto a quello garantito dall’ente previdenziale italiano.

Cerca un fondo che ti permetta di versare annualmente una determinata cifra e ricavare un interesse composto (maggiore sarà, più alto sarà il profitto). Per cinque anni e per ognuno di esso immobilizza 2.000 euro.

Su interesse del 5% nei prossimi cinque anni ti troverai oltre ai tuoi soldi (mai corrosi), anche oltre mille euro di profitto netto.

Dato che l’aspetto finanziario è molto complesso e delicato, oggigiorno esistono moltissimi strumenti che ti aiuteranno nella gestione, oltre che dei professionisti del settore che sanno quel che fanno.

Quanti soldi risparmiare al mese? Le nostre conclusioni

Dopo averti spiegato l’ABC delle finanze familiari, sicuramente il tuo dubbio è: quanti soldi risparmiare al mese? Se avrai compreso alla lettera tutti i tips sopra indicati, certamente sarai consapevole di quanto sia importante preservare gran parte dei soldi.

Tolte le spese fisse per vivere (affitto/mutuo, alimentari e finanziamenti vari), potresti mettere da parte il 20% del tuo stipendio come risparmio mensile. Su un salario medio italiano di 1.500 euro al mese impegnati a mettere da parte almeno 300€ al mese, che in un anno sono 3.600 euro.

Una cifra discreta da cui partire, salvo per le emergenze dove inevitabilmente ti occorrerebbero delle entrate ben più alte di quelle attuale oppure una liquidità maggiore proveniente dai tuoi risparmi nel corso del tempo.

Purtroppo moltissimi italiani rischiano annualmente di indebitarsi fortemente a causa della poca conoscenza dell’ABC finanziario. Ecco perché è importante continuare a consultare guide, leggere libri o guardare serie TV utili ed informative.