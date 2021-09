ERBA – Martedì mattina Ristorexpo 2021 è stata sede degli incontri di lavoro tra il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati e i rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti l’onorevole Erica Rivolta, il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, il sottosegretario regionale Fabrizio Turba, il consigliere regionale Mauro Piazza, il sindaco di Erba Veronica Airoldi, il questore di Como Giuseppe De Angelis, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Claudio Giacalone, il presidente Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Luigi Lusardi.

Il presidente Dadati ha illustrato nel dettaglio il piano di sviluppo del quartiere e i progetti di investimento che interessano i prossimi anni. Grazie a questi interventi Lariofiere potenzierà la sua funzione di centro di aggregazione e socializzazione, rafforzando nel contempo il ruolo di acceleratore dello sviluppo economico e culturale del territorio. Come già avvenuto nella giornata di lunedì, tutti i presenti hanno apprezzato il progetto, riconoscendone il valore e le potenzialità. In particolare il neo comandante dei Vigili del Fuoco Giacalone ha valutato positivamente l’idea di messa in sicurezza del quartiere e le prospettive di sviluppo della sua funzione sociale oltreché economica.

Con i presenti si è inoltre discusso dell’Accordo di Programma che coinvolge e raccoglie le forze di Lariofiere, dei Soci della Fondazione – Camera di Commercio Como e Lecco, Comune di Erba, Provincia di Lecco – e di Regione Lombardia. Nell’affrontare il tema dell’attività di Lariofiere, l’attenzione si è spostata in particolare sul salone dell’orientamento Young, manifestazione che sta particolarmente a cuore alla Camera di Commercio e alle altre istituzioni territoriali. Il presidente Dadati, con l’onorevole Rivolta hanno sottolineato la crucialità del tema della formazione, soprattutto in questo particolare momento.

Un plauso di tutte le autorità presenti al sistema di controllo degli accessi messo in campo per questa prima manifestazione da Lariofiere che, grazie anche a due portali per la verifica del green pass e della temperatura, ha garantito un ingresso fluido e sicuro del pubblico intervenuto a Ristorexpo.