ERBA (CO) – Nel weekend appena trascorso a Lariofiere svolti con successo eventi molto diversi tra loro, a distanza di qualche ora l’uno dall’altro, che hanno visto gravitare al Centro Espositivo più di 2.000 persone riunitesi per motivazioni diverse: sabato mattina imprese, studenti e docenti interessati a conoscersi al Career Day di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio; sabato pomeriggio la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro con il Consolato provinciale ha voluto presentare i nuovi Maestri del Lavoro in un evento celebrativo territoriale; domenica mattina si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci della BCC Brianza e Laghi a cui è seguito un pranzo per i Soci, con il coinvolgimento del servizio ristorazione e catering di Lariofiere.

Lunedì la conferenza stampa di Forlener 23, Salone BtoB dell’energia dal legno che si ripropone post pandemia in una versione rinnovata dal 19 al 21 p.v. In serata infine lo spettacolo teatrale “Il racconto dell’incendio di via Keplero” con la regia e l’interpretazione dell’attrice Anna Nogara, basato sull’omonimo scritto di Carlo Emilio Gadda, 8° evento della rassegna “Aspettando il Museo” di Make Como e Lariofiere in collaborazione con la Biblioteca ed il Museo Civico di Erba.

“Lo svolgimento ed il successo di molteplici iniziative quasi in contemporanea – afferma il Presidente della Fondazione Lariofiere Fabio Dadati – testimonia quanto il lavoro di ristrutturazione e riqualificazione del quartiere, unito ad una riorganizzazione interna, che ha anche prodotto un’efficiente divisione dedicata ai servizi di ristorazione, ha consentito alla struttura di Lariofiere di proporsi con convinzione sul mercato come Hub polifunzionale; l’accoglienza di eventi così diversificati, come quelli ospitati in questi giorni e in generale nei primi 4 mesi del 2023, ha concretamente tracciato il solco di una nuova direzione di Lariofiere, in cui la versatilità, la flessibilità divengono soft skills imprescindibili per intercettare nuove opportunità di business.

Il ruolo sempre più aggregativo di Lariofiere, esplicato in stretta sinergia con il sistema camerale, associativo, istituzionale ed amministrativo (Regione Lombardia, Province di Como e di Lecco, Comune di Erba) completa, inoltre, la visione strategica della Fondazione verso modalità efficaci per individuare e rappresentare i bisogni attuali delle imprese e della comunità territoriale”.