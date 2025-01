LEXUS, UN BRAND DI GRANDE VALORE

Lexus, che ha fatto il suo ingresso nel 1989 nel mercato mondiale delle auto e 4 anni più tardi in quello italiano, è il brand premium del gruppo automobilistico nipponico Toyota. Oggi Lexus è presente in 90 paesi in tutto il mondo ed è sicuramente uno dei più apprezzati pionieri nello sviluppo dell’elettrificazione delle motorizzazioni delle sue vetture. Lexus offre alla sua clientela il massimo sia per quanto riguarda le performances delle vetture che in termini di piacere di guida. Nel corso degli anni si è inoltre imposto all’attenzione di tutti gli appassionati del settore automobilistico grazie alle sue vetture caratterizzate da un design distintivo, abbinato all’innovazione che proviene dalla tecnologia Full Electric, e alla grande artigianalità espressa nella realizzazione dei vari modelli. Quando si viaggia a bordo di un veicolo elettrico Lexus, si provano delle sensazioni uniche. La sua guida risulta agile e fluida, grazie sia all’estrema rigidità che caratterizza la carrozzeria che alla perfetta distribuzione del peso. Una emozione che viene creata appositamente dagli esperti Lexus. A questo si aggiunge la grande sostenibilità dei viaggi grazie alle minori emissioni.

Le caratteristiche dei modelli Lexus EV

Per ricaricare questo suv elettrico è sufficiente collegarsi ad una presa di corrente della casa, oppure installare una “smart wallbox” compatta Lexus, e la batteria agli ioni di litio si ricaricherà molto facilmente. Lexus garantisce anche una completa libertà in viaggio per tutti gli automobilisti, che potranno ricaricare l’auto negli oltre 150.000 punti di ricarica pubblici che si trovano in tutta Europea. La manutenzione delle batterie è facilitata in quanto sono provviste di impianti di raffreddamento che prolungano sia la durata delle stesse che la loro carica.

La gamma electrified di Lexus

Lexus progetta da più di 15 anni dei propulsori elettrificati, adatti per soddisfare tutte le esigenze e grazie alla continua attività di ricerca nel settore continua a fare progressi, che mette a disposizione della clientela in modo da garantire loro, anno dopo anno, una esperienza sempre più straordinaria e gratificante. In questo 2024 gli automobilisti possono effettuare la loro scelta tra i SUV elettrici presenti nella gamma del brand.

Il modello LEXUS UX 300e

Questo modello è stato creato da Lexus per evocare il divertimento allo stato puro per i guidatori nell’ambito del traffico cittadino. Completamente elettrico, Lexus UX 300e offre una esperienza di guida entusiasmante che si abbina in modo esemplare all’altra caratteristica distintiva della casa automobilistica, l’estrema raffinatezza. Guidando questo SUV compatto di lusso, il conducente può godere delle sensazioni brivido e di energia che determinano un piacere di guida senza alcun compromesso. Lexus UX 300e è basato su oltre 15 anni di leadership nel settore dell’elettrificazione delle auto, e offre anche il servizio EV Battery Extended Care, grazie al quale aumenta la tranquillità dei clienti. Qualità ed affidabilità del SUV Lexus UX 300e, sono legate anche alla grande esperienza della casa automobilistica giapponese nel sistema che gestisce le batterie, sia per quanto riguarda il motore elettrico che le unità che controllano la potenza. L’alimentazione di Lexus UX 300e, è affidata ad una nuova batteria con una capacità da 54,3 kilowattora, grazie alla quale il SUV raggiunge una autonomia di 400 km nel ciclo NEDC, alla quale corrisponde una autonomia superiore ai 300 km nel ciclo WLTP. Il pacco batterie, per garantire un baricentro basso è stato posizionato sotto il pavimento del SUV ed è formato da 288 celle agli ioni di litio, Questo particolare posizionamento permette di avere uno spazio uguale a quello di un crossover urbano ed anche eguagliarne la praticità. Per assicurare che la UX 300e, prima autovettura Lexus completamente elettrificata, condivida la stessa qualità con tutte le altre già su strada in tutto il mondo, la sua costruzione avviene nell’impianto Kyushu di Lexus, che ospita anche la produzione dei modelli ibridi. La produzione dei SUV elettrici è supervisionata dagli artigiani “Takumi” maestri famosi per la grande cura che mettono nella realizzazione di tutti i dettagli, applicando degli standard rigorosi.

Altre caratteristiche del modello LEXUS UX 300e

Per garantire un maggiore controllo della batteria ed una maggiore durata della stessa, i sensori dei quali è dotata monitorano la tensione sia di ogni cella che di ogni blocco della batteria, abbinando questi dati a quelli relativi alla temperatura della cella. Un sistema avanzato che permette di avere a disposizione sempre la massima capacità e un’autonomia di guida estesa. Per il SUV UX 300e, la casa costruttrice ha sviluppato un anche un efficace sistema di raffreddamento ad aria, che risulta più leggero e nello stesso tempo più sicuro dei tradizionali sistemi di raffreddamento ad acqua. Grazie alla circolazione dell’area raffreddata al suo interno, l’uscita stabile si può raggiungere anche quando si guida ad alta velocità, con un miglioramento delle prestazioni dell’auto. Il pacco batteria è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono senza problemi la sua protezione da polvere ed acqua.