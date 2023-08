LECCO – Ospitiamo un lungo e argomentato intervento curato per i nostri quotidiani on line da Valerio Ricciardelli, studioso ed esperto di Technical Education, a proposito del Disegno di legge che contiene l’istituzione del cosiddetto “Liceo del made in Italy“.

Tema rilevante in una fase come quella odierna di grave carenza di tecnici nel nostro Paese, la cui mancanza – ricorda Ricciardelli – andrà ulteriormente peggiorando nel futuro.

La decisione del Governo di istituire il liceo del made in Italy, di fronte alle difficoltà delle nostre imprese industriali, soprattutto quelle che fanno parte del made in Italy, e che si trovano a far fronte al drammatico mismatch che riguarda il bisogno di tecnici e la loro mancanza che peggiorerà nel futuro, impone a chi si occupa nel nostro Paese, di Economy, Education, Employability di allargare gli orizzonti delle riflessioni ben oltre i confini di quanto finora discusso.

L’istituzione del liceo del made in Italy è contenuta nel disegno di legge concernente “Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”, al Titolo III-Istruzione e formazione, art.13 (Liceo del made in Italy).

La prima domanda che mi faccio è: chi ha predisposto questo disegno di legge conosce cos’è il made in Italy? …



L’INTERVENTO COMPLETO DELL’ESPERTO:

