L’OPINIONE: 178 EURO, QUEL GETTONE ALL’EX CONSIGLIERE “NON PER SPORT”

178 euro.

Con quella cifra ci puoi affittare per qualche ora una camera vista lago – o vista superstrada, dipende dal budget romantico della serata.

Oppure a Lecco puoi affittarti… un ex consigliere comunale, versione “speaker da piazza”.

Sì, perché il Comune ha deciso che per dare il via al cronometro della Lake 2027 Open Master Serie (17 settembre) e per scandire la premiazione dei Talenti sportivi (25 settembre), serviva una voce calda, impostata, un po’ alla Carlo Conti o alla Cine Corti. Costo dell’operazione appunto 178 euro.

Ora, è una cifra ridicola direte voi, appunto. È proprio questo che sorprende. Non tanto il gettone, quanto il fatto che a chiederlo sia un ex consigliere comunale.

È possibile che chi ha passato anni a fare politica per il bene comune ora non riesca a dire due frasi in piazza… per il bene comune?

Che fine ha fatto lo spirito dei Patti di Collaborazione, dove i cittadini si mettono a disposizione gratuitamente con il Comune per progetti da decine di migliaia di euro?

Ma per “Signore e Signori buona sera” ci vuole la fattura elettronica?

E poi: 178 euro. Non 200, non 150. Una cifra che sembra uscita da un preventivo scritto su un tovagliolino

A ‘sto punto ci si augura almeno che nel pacchetto ci siano anche due battute di spirito, un “ciaone” finale e l’autografo

Se no, davvero, conveniva la stanza vista superstrada.

Scippa Paolo