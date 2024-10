L’OPINIONE/LECCO, PAOLO TREZZI: “PARCHEGGI CHE NON PARCHEGGI”

Cara Lecconews,

eccomi qua, sono andato a vedere lo strano effetto che fa un parcheggio annunciato aperto che aperto non ha.

DOPO quasi due anni di richieste e domande, promesse e speranze, annunci e conferme, silenzi e dimenticanze lo strano effetto che fa un parcheggio pubblico di 90 posti che ha le tariffe, le insegne e le sbarre ma non le alza perché è ancora chiuso, transenne e saracinesche come le chiese quando ti vuoi ci confessare, chiuso come un parcheggio quando puoi parcheggiare.

ECCOLI là era il 23 febbraio 2023 quando in pompa magna si inaugurava con tutta la creme con autista il supermercato Lidl sull’area ex Pagani, con i 60 parcheggi suoi già pronti e i 90 pubblici da oneri di urbanizzazione ancora da completare.

ECCOCI là era il lontano 28 agosto 2023 dopo più di una telefonata che non telefonava indietro ma solo “le faremo sapere” che feci la segnalazione ufficiale a “Lecco partecipa” per chiedere, ricordare, domandare al Comune a che punto erano.

Le auto non si potevano parcheggiare, le risposte evidentemente si. Infatti non ci furono.

E SI È così riprovato a suonare, vedere, chiedere e son passate parole, dichiarazioni, promesse, annunci e conferme, per bocca del Sindaco e degli assessori.

“A breve, prossimamente sarà aperto”

E all’ improvvisamente è il 2 settembre 2024 quella che l’apertura è ormai prossima, entro fine mese il parcheggio sarà aperto e gestito da LineeLecco,.

Lo dice il Comune.

ED ECCOMI qua il 16 ottobre 2024 sono andato a vedere se questo parcheggio pubblico alla Lidl ha aperto davvero

NO

Però c’è l’insegna nuova, da Ca’ del Lario ora è Belfiore.



Ma non fiorisce mai.



A furia di annaffiarlo di annunci, promesse, dichiarazioni farlocche cose che il Comune non parcheggia mai.

Paolo Trezzi

Lecco

–