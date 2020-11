ROMA – Da domani martedì 1 dicembre sarà possibile richiedere il codice lotteria degli scontrini.

Inserendo il codice fiscale su www.lotteriadegliscontrini.gov.it verrà generato il codice di partecipazione alfanumerico che andrà esibito in negozio ogni volta che si fa un acquisto, per ogni euro speso ci sarà un biglietto virtuale da spendere nelle varie estrazioni settimanali e mensili, riservate esclusivamente a chi paga con moneta elettronica.

Il codice a barre generato potrà essere stampato o salvato sullo smartphone.

Le estrazioni ordinarie consistono in 15 premi settimanali da 25mila euro per l’acquirente e 5mila per l’esercente, 10 premi mensili da 100mila euro per chi compra e 20mila per chi vende, un premio annuale da 5 milioni per chi compra e 1 milione per chi vende. I vincitori sono avvisati immediatamente della vincita tramite sms, e-mail o instant messenger , se i contatti sono stati forniti nell’area riservata del Portale Lotteria.

I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

Non sarà necessario conservare gli scontrini cartacei in quanto lo scontrino elettronico generato al momento dell’acquisto sarà avviato automaticamente al sistema dell’agenzia delle entrate.

Dal 1. gennaio quindi si potrà partecipare alla Lotteria degli scontrini.