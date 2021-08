SONDRIO – È ancora presto per dare le stime definitive (possibili solo in tardo autunno, a fine raccolta) ma il calo di produzione dei meleti valtellinesi, dopo un’annata fortemente condizionata dal clima, è purtroppo ormai certo: si parla di un 30-35%, che porta anche la Lombardia verso una flessione complessiva, a livello regionale, del -23%.

In Valtellina, dopo il giro di boa di ferragosto, è iniziata la raccolta delle Gala, tutt’ora in corso: si parla, per questa varietà, di un calo medio di produzione del 30%, che sarà più alto per le Red Delicious (si parla di un -45% e anche …

