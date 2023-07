Il primo passo per trovare i prodotti da vendere su Amazon è quello di decidere cosa intendi vendere e procurarti gli articoli da un grossista o un produttore. Il punto è quello di stilare una vera e propria ricerca di mercato, uno studio basato sugli strumenti offerti da Amazon accompagnato da valutazioni del possibile ammontare del tuo profitto. Nelle righe successive puoi trovare le nostre idee su come individuare i migliori prodotti per la tua attività e-commerce.

Individua i prodotti migliori da vendere su Amazon

Per capire la tipologia di prodotti migliori spesso si inizia su Amazon stesso. Un buon modo per iniziare è quello di concentrarsi su ciò che è più popolare tra gli utenti che frequentano la piattaforma e cercano quei prodotti. I prodotti giusti da vendere sono quelli che hanno senso per la tua attività. Per definire la tua scelta finale è bene partire da criteri generali predefiniti.

Il nostro consiglio è quello di scegliere prodotti vendibili su Amazon che hanno senso per la tua attività, capire quale potrebbe essere il possibile ricavo del prodotto ponendoti domande sul costo dell’articolo e il possibile ritorno. Tutto si basa su quanto ammonta il prezzo di vendita su Amazon.

Ci sono diverse considerazioni da fare, la concorrenza e le possibilità di vincere il confronto con altri che offrono il tuo prodotto. Questo passaggio è fondamentale per scegliere la strada giusta da seguire, da questo punto puoi capire se hai le carte in regola per superare la concorrenza o se è necessario cambiare la tua strategia di marketing.

Trova i prodotti da vendere su Amazon

Dopo che ti sei fatto una idea di come comportarti, quali prodotti acquistare e quali costi possono avere le varie operazioni, la gestione degli ordini avrà necessariamente un’importanza primaria sul risultato che otterrai dalla vendita.

Studia come ragiona il tuo cliente

Un modo per capire in che modo ragiona il tuo cliente ideale è quello di fare uso di Best Seller di Amazon, uno strumento che ti consente di misurare quanto è popolare quell’articolo rispetto agli altri facenti parte della stessa categoria, quante recensioni ha ottenuto e a quanto ammonta la valutazione degli utenti in stelle. L’utilizzo di Best Seller è integrabile con quello di Google Trends, tool che può darti una idea della popolarità di una parola chiave e dell’interesse c’è attorno ad un certo tipo di prodotto.

Scegli come e dove ottenere i tuoi prodotti

Le modalità di acquisizione dei prodotti o di rivendita sono diverse. Nelle righe successive trovi le soluzioni più amate per ottenere i prodotti da vendere su Amazon. Hai molti modi per rifornire il tuo negozio, il tuo e-commerce o il tuo account venditore su Amazon.

Arbitraggio al dettaglio

Una soluzione eccellente per i principianti che intendono vendere su Amazon e anche per coloro che non sono limitati a un particolare tipo di prodotto. Per individuare opportunità di guadagno, puoi utilizzare l’app Amazon Seller o un’app di terze parti per la scansione dei codici UPC degli articoli e la loro corrispondenza con le schede prodotto esistenti su Amazon. Queste app possono fornirti informazioni sul prezzo medio di vendita e sui costi potenziali di spedizione per aiutarti a stabilire il prezzo di vendita al dettaglio.

Puoi utilizzare queste informazioni per decidere se e quanti articoli acquistare. L’arbitraggio al dettaglio è un modo conveniente per cominciare a vendere su Amazon, poiché il tuo investimento principale sarà l’acquisto di prodotti scontati. Tuttavia, potrebbe essere difficile costruire un business stabile in quanto dovrai continuamente cercare nuovi prodotti.

Commercio all’ingrosso

Se vuoi vendere una gamma di prodotti senza produrli, il commercio all’ingrosso è un’ottima opzione per trovare prodotti a basso costo da vendere su Amazon. A differenza dell’arbitraggio al dettaglio, il commercio all’ingrosso ti consente di sviluppare una nicchia di prodotti. Puoi trovare nuovi fornitori all’ingrosso visitando fiere e mercati di settore o cercando online.

Lavorando con i fornitori all’ingrosso, acquisti grandi quantità di prodotti. Dovrai capire come conservare il tuo inventario e spedire i prodotti quando vengono ordinati. Come commerciante all’ingrosso, puoi ordinare quantità ridotte di articoli per testare il mercato, ma con i prezzi all’ingrosso, più acquisti, più economica diventa ogni unità. Ciò significa che potresti non ottenere molto profitto dalle prime vendite. Tuttavia, una volta trovato un prodotto che interessa i clienti, puoi ordinare quantità maggiori per aumentare il profitto.

Dropshipping

Se non vuoi gestire l’inventario, il dropshipping è una soluzione ideale per vendere su Amazon. Si tratta di un modello di business per e-commerce in cui non devi gestire direttamente i prodotti che vendi. L’idea è quella di acquistare i prodotti direttamente da fornitori terzi al di fuori del sito, ed elencarli nel tuo negozio Amazon. Quando i clienti effettuano un acquisto, trasmetti l’ordine al tuo fornitore, che si occupa della spedizione diretta al cliente.

Tuttavia, Amazon ha regole specifiche per il dropshipping. Ad esempio, la ricevuta che il cliente riceve deve mostrare la tua azienda come venditore, non il produttore o il fornitore di dropshipping. Inoltre, devi rimuovere qualsiasi imballaggio o etichetta con il nome del fornitore originale.

Ottimizza il processo di vendita con un Feed Manager

Vendere su Amazon significa anche tenere aggiornati i dati relativi ai propri prodotti sul portale: il marketplace penalizza tutti coloro che non si dimostrano pronti e realmente forniti dei prodotti segnati come disponibili. Proprio per questo motivo hai bisogno di un feed manager pensato per caricare prodotti su Amazon e altri marketplace, un tool in grado di tenere aggiornati i tuoi listini prodotto ad ogni vendita e ogni transazione scaricandoli, aggiornandoli e ricaricandoli automaticamente sui vari portali su cui hai intenzione di vendere i tuoi prodotti.

Questo tipo di soluzione è particolarmente consigliato se intendi vendere su più marketplace o se hai un tuo e-commerce e intendi ampliare il tuo pubblico vendendo anche su altri portali. Si tratta di una soluzione che ti permette di sincronizzare i dati presenti nei listini e tenerli aggiornati automaticamente.