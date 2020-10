MORBEGNO – Già perfettamente a suo agio con i premi del concorso dei formaggi, plurivincitore per il miglior Bitto, in questa edizione il casaro originario di Albaredo Flavio Mazzoni, 41 anni, ha superato se stesso meritandosi ben tre primi premi, oltre a un terzo. Per il Bitto 2020, per il Valtellina Casera giovane e per quello con una stagionatura fino a dieci mesi.

Durante la stagione estiva ha lavorato all’Alpe Piazza, nel resto dell’anno alla Nuova Latteria Vallone di Traona…

