NASCE FPVOX AI, IL CENTRALINO CHE UTILIZZA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il centralino AI è il nuovo servizio in cloud dotato di intelligenza artificiale presentato da FP Telematica, azienda italiana attiva da 30 anni nel settore del digital business e delle telecomunicazioni. Questo nuovo centralino è pensato per semplificare le comunicazioni nelle aziende, in maniera semplice e scalabile.

fpvox AI è uno strumento pensato principalmente per le piccole e medie imprese in crescita. Infatti, non si tratta di un semplice sistema di comunicazione, ma è un vero e proprio alleato per gestire sia conversazioni che contatti. Vanta, infatti, funzionalità intelligenti che consentono di rendere il lavoro più facile e di migliorare sia le comunicazioni esterne che quelle interne. In più, può essere utilizzato in maniera integrata con i CRM e software gestionali più utilizzati.

L’innovazione nata dall’esperienza

Il progetto fpvox AI è il risultato di oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di centralini in cloud e di un’attenta analisi delle necessità concrete delle PMI italiane. Nel corso del tempo è emersa l’esigenza di andare oltre la semplice gestione delle chiamate. Come spiegato da Pietro Pisoni, fondatore e Business Development Manager di FP Telematica, le imprese richiedono ad oggi strumenti evoluti, capaci di integrarsi con i canali digitali, gestire i flussi comunicativi in modo efficiente e valorizzare ogni singolo contatto.

Da questa consapevolezza è nata l’evoluzione del centralino tradizionale, che unisce automazione, intelligenza artificiale e interfacce all’avanguardia, senza rinunciare alla semplicità operativa che da sempre caratterizza le soluzioni di FP Telematica.

Un assistente disponibile 24 ore su 24

L’IA rappresenta il cuore del sistema fpvox AI, contribuendo a strutturare, semplificare e migliorare la gestione quotidiana delle comunicazioni. Tra le funzionalità più apprezzate dai primi utilizzatori del centralino è possibile citare:

· Pannello amministrativo completo con report in tempo reale e informazioni sulla qualità del servizio;

· Integrazione omnicanale che unisce chiamate, chat, WhatsApp e SMS in una sola interfaccia, con inviti via email per mantenere il contatto con il cliente;

· Analisi del sentiment per comprendere il tono delle conversazioni ed ottimizzare i servizi offerti;

· Segreteria smart in grado di trascrivere automaticamente i messaggi vocali e inviarli tramite posta elettronica;

· Messaggi personalizzati per fasce orarie (giorno/notte) e gestione automatica durante i giorni festivi.

I test confermano un aumento di produttività

I test effettuati su un gruppo di più di 30 aziende clienti hanno evidenziato che l’utilizzo di fpvox AI ha determinato una crescita media del 24% nella produttività dei team commerciali, accompagnata da una riduzione del 32% nei tempi di attesa per i clienti.

In un contesto come quello odierno, in cui ogni singolo contatto ha la sua importanza, disporre di uno strumento che ottimizza ogni interazione permette di incrementare la reputazione dell’azienda e aumentare in modo significativo le occasioni di business.

Facile da utilizzare, flessibile e senza vincoli

fpvox AI è studiato per integrarsi senza difficoltà in qualsiasi azienda: è compatibile con diversi dispositivi come smartphone, tablet e PC, non necessita di hardware apposito e può essere attivato in pochi giorni. Inoltre, è dotato di un’interfaccia intuitiva, che lo rende facilmente utilizzabile anche da chi non possiede conoscenze tecniche approfondite.

È possibile testare le funzionalità del sistema senza impegno grazie alla prova gratuita senza vincoli contrattuali. In più, fpvox AI rappresenta una soluzione completa per la gestione dei clienti, grazie al collegamento con tecnologie conversazionali, sistemi di marketing automation e piattaforme di ticketing.

Copertura completa per l’Italia e non solo

fpvox AI, essendo totalmente basato su cloud, consente di svolgere da remoto tutte le operazioni (dall’installazione alla configurazione fino all’assistenza). Tale approccio permette a FP Telematica di garantire una copertura completa su tutto il territorio italiano, supportando clienti senza alcun vincolo geografico.

L’azienda, inoltre, serve già realtà con sedi estere e organizzazioni multisede ibride, distribuite tra l’Italia ed altri Paesi. Grazie a questa flessibilità, fpvox AI si adatta perfettamente ai modelli organizzativi più moderni e dinamici, portando i vantaggi del centralino cloud anche a imprese con attività sia nazionali che internazionali.

I primi passi verso un futuro all’insegna dell’integrazione

Il lancio di fpvox AI rappresenta solo l’inizio di un ambizioso percorso di innovazione. FP Telematica sta già sviluppando nuove funzionalità che arricchiranno la piattaforma nei prossimi mesi, tra cui un voicebot intelligente basato su intelligenza artificiale.

Progettato per integrarsi perfettamente con il risponditore automatico del centralino, questo assistente vocale sarà sempre attivo, capace di gestire chiamate, fornire risposte e raccogliere dati in modo autonomo. Lo scopo dell’azienda è infatti quello di trasformare in maniera radicale il centralino, rendendolo al passo con le esigenze aziendali moderne.

fpvox AI: un’idea di FP Telematica

Fondata nel 1995 a Busto Arsizio (VA), FP Telematica Srl SB è un’azienda specializzata in telecomunicazioni, digital marketing e networking, nota per un approccio consulenziale e soluzioni personalizzate dedicate alle PMI.

Con fpvox AI, l’azienda propone uno strumento versatile e accessibile, progettato per semplificare e potenziare la comunicazione aziendale, trasformandola in un efficace strumento di business.