NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER I PRIVATI: QUANDO E PERCHÉ CONVIENE

Il noleggio auto a lungo termine, inizialmente, era rivolto per o più a imprese e liberi professionisti, ma negli ultimi tempi sta diventando sempre più popolare anche tra i privati.

Tuttavia per tanti rimane un quesito: è una formula effettivamente conveniente? Ovviamente non esiste una risposta univoca e molto dipende dalle esigenze personali, ma è indubbio che il NLT abbia numerosi aspetti che lo rendono interessante agli occhi di molti.

Come funziona il noleggio a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine per privati si basa su un contratto che prevede il pagamento di un canone mensile fisso, il quale copre non solo l’utilizzo del mezzo, ma anche una serie di servizi aggiuntivi, come RC auto, manutenzione e soccorso stradale.

Il NLT può avere una durata che solitamente va dai 24 mesi ai 60 o 72 mesi e alla fine del contratto l’utente può restituire il veicolo, mantenerlo e sostituirlo con un altro.

Quando conviene il noleggio auto a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine può convenire soprattutto in determinate circostanze ed è particolarmente ideale per gli automobilisti che:

Preferiscono cambiare spesso vettura ;

; Desiderano evitare gli oneri legati alla proprietà del veicolo;

legati alla proprietà del veicolo; Non vogliono preoccuparsi della gestione del valore dell’usato.

Un aspetto molto interessante consiste nell’opportunità di accedere a modelli specifici e solitamente più costosi, come SUV e crossover, spesso disponibili in formule senza anticipo.

Quanto costa il noleggio a lungo termine per privati: si risparmia?

Veniamo alla domanda fatidica: si risparmia con il noleggio auto a lungo termine? Consideriamo il costo dell’acquisto di un’auto: possiamo permetterci una spesa ingente nell’immediato o dobbiamo per forza accontentarci di un modello più economico, ma che non rispecchia le nostre esigenze? Il NLT può venirci in soccorso.

Sul mercato esistono diverse aziende che propongono offerte di noleggio a lungo termine, anche online, e questo ci dà la possibilità di confrontare i vari preventivi. Al momento della valutazione, bisogna considerare se a lungo termine convenga di più la formula senza anticipo o il pagamento di una somma iniziale: il versamento di un anticipo, infatti, prevede un canone mensile più basso, mentre nelle formule senza anticipo, la tariffa mensile sarà ovviamente più alta.

A ogni modo, per chi è abituato a cambiare vettura spesso, il NLT è estremamente conveniente perché abbatte i costi dell’acquisto ed elimina la preoccupazione della svalutazione.

A chi conviene il noleggio a lungo termine

Alcune categorie di privati possono trarre maggiore vantaggio dalla formula del NLT: ad esempio, i genitori di neopatentati possono trovare nel noleggio a lungo termine una soluzione economica e sicura, visto che nel pacchetto mensile è inclusa anche l’assicurazione, che per chi si mette al volante da poco presenta costi più alti.

Inoltre, è una formula ideale anche a prescindere dal numero di chilometri che si percorrono ogni anno, in quanto i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi nel canone. L’unica pecca è che spesso non ci si può recare dal proprio meccanico di fiducia, ma in punti convenzionati con l’azienda di noleggio, anche se tutto dipende dalla società di noleggio cui ci si affida.

Infine, il noleggio a lungo termine è ideale anche per grandi famiglie che hanno bisogno di una macchina spaziosa, il cui acquisto potrebbe influire pesantemente sul budget familiare, rendendo così il NLT una soluzione molto efficace.