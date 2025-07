OFFERTE ELETTRICITÀ: COME CAMBIA IL PREZZO DELLA LUCE IN BASE ALLE STAGIONE

Le offerte elettricità disponibili nel mercato libero si basano su diversi fattori, ma uno degli elementi meno considerati — eppure più influenti nel medio periodo — è la stagionalità. Il prezzo dell’energia elettrica, infatti, non è fisso nel tempo: può subire variazioni sensibili da un mese all’altro, a seconda della domanda nazionale, delle condizioni meteorologiche e di altri fattori esterni come i costi di produzione e l’andamento dei mercati internazionali. Comprendere in che modo questi elementi incidano può aiutare chi sottoscrive un’offerta luce a interpretare meglio le proprie bollette e a evitare sorprese.

In generale, il fabbisogno energetico delle famiglie italiane varia molto tra estate e inverno. Durante i mesi freddi, i consumi aumentano soprattutto per l’uso di pompe di calore, termoconvettori o altri sistemi di riscaldamento elettrico. In estate, al contrario, la domanda cresce per via dell’utilizzo di climatizzatori, ventilatori e altri dispositivi per raffrescare gli ambienti. In entrambi i casi, i picchi di consumo possono tradursi in un aumento della domanda sulla rete elettrica, con possibili riflessi sui prezzi dell’energia.

Le offerte a prezzo variabile, legate cioè all’andamento del mercato all’ingrosso (come il PUN, Prezzo Unico Nazionale), sono più sensibili a queste oscillazioni. Nei periodi di maggiore richiesta — tipicamente luglio-agosto e dicembre-febbraio — il prezzo per kWh può aumentare anche in modo significativo. Chi ha sottoscritto una tariffa indicizzata noterà quindi bollette più alte, anche senza variazioni nei consumi. Al contrario, nei mesi intermedi come aprile, maggio, settembre e ottobre, il prezzo tende ad abbassarsi, poiché la domanda cala e il sistema beneficia di condizioni più stabili.

Per chi preferisce proteggersi da queste oscillazioni, esistono le offerte a prezzo fisso, che mantengono invariato il costo dell’energia per un periodo determinato (di solito 12 mesi). Questa opzione offre maggiore prevedibilità e stabilità, ma può risultare meno conveniente se il mercato tende a scendere. D’altro canto, bloccare il prezzo in un momento di relativa convenienza può rivelarsi una scelta saggia, soprattutto per chi ha consumi regolari durante tutto l’anno.

Anche la tipologia dell’abitazione influisce sulla sensibilità stagionale. Chi vive in una casa ben isolata, dotata di elettrodomestici efficienti e impianti moderni, subisce meno gli effetti delle variazioni climatiche rispetto a chi vive in edifici vecchi o mal coibentati. In quest’ultimo caso, i consumi possono impennarsi in inverno e in estate, rendendo ancora più importante la scelta di un’offerta coerente con il proprio profilo energetico.

Oltre al prezzo dell’energia, ci sono poi fattori regolati da ARERA — come gli oneri di sistema o le tariffe di trasporto — che vengono aggiornati trimestralmente e che contribuiscono alla stagionalità complessiva della bolletta. Anche se non dipendono direttamente dal fornitore o dall’offerta scelta, è utile sapere che queste voci possono variare e incidere sul totale da pagare.

Quando si valuta una nuova offerta, è quindi fondamentale guardare oltre il prezzo al kWh pubblicizzato. Bisogna chiedersi: i miei consumi sono regolari o concentrati in estate e inverno? Posso approfittare di un’offerta a prezzo variabile nei mesi di bassa domanda? Oppure preferisco un prezzo fisso che mi protegga nei periodi più critici? L’andamento stagionale è uno degli elementi più trascurati nella scelta della fornitura elettrica, ma anche uno di quelli che incide di più sulla spesa annua.