OFFERTE LUCE: SAI DAVVERO COME RIDURRE I COSTI IN BOLLETTA?

Per contenere le spese in bolletta, è fondamentale valutare correttamente le offerte luce disponibili, al fine di individuarne una che rispecchi realmente i propri consumi energetici.

Dai contratti a tariffa fissa a quelli indicizzati, passando per le soluzioni sostenibili che promuovono l’uso di fonti rinnovabili, attualmente il mercato energetico libero dispone di soluzioni sempre più personalizzate e affini a ogni esigenza. Come capire, però, quale opzione conviene davvero? Quali sono clausole nascoste da tenere d’occhio per evitare sorprese? E che ruolo ha la sostenibilità in tale scelta?

Offerte luce: scopri tutte le tipologie e quali elementi valutare prima di attivarne una

Prima di sottoscrivere una delle tante offerte luce è bene comprenderne a fondo le diverse tipologie presenti sul mercato e valutare con attenzione alcuni aspetti. La scelta, infatti, non deve mai basarsi esclusivamente sui prezzi apparentemente bassi e convenienti, poiché, potrebbero esserci costi di recesso anticipato, servizi extra e altre voci che, nel tempo, finirebbero per aumentare significativamente la spesa finale.

Le offerte luce si distinguono principalmente in due categorie: a tariffa fissa e quelle variabili o indicizzate. Le opzioni a prezzo bloccato sono particolarmente utili per proteggersi dalle oscillazioni di mercato e pianificare il costo in bolletta. Questo, infatti, rimane immutato per tutta la durata del contratto.

Le tariffe variabili, al contrario, seguono il PUN, ossia l’andamento del mercato energetico all’ingrosso. Ciò significa che il prezzo del kilowattora può cambiare mensilmente o trimestralmente, comportando un risparmio significativo nel momento in cui scende, ma anche una bolletta più onerosa in caso di aumenti improvvisi.

A sua volta, le offerte luce sono suddivisibili in monorarie e biorarie. Mentre le prime applicano un prezzo unico per l’energia consumata in tutta la giornata, le seconde prevedono costi diversi in base alle fasce orarie. In quest’ultimo caso, solitamente le tariffe più basse sono in concomitanza dei periodi in cui la domanda di energia è inferiore, come le ore serali, le notturne e i weekend. Tale soluzione, dunque, può rivelarsi conveniente per chi utilizza elettrodomestici, quali lavatrice o lavastoviglie, proprio durante questo arco temporale.

Vi sono, poi, le condizioni contrattuali. Tutte le offerte luce attive prevedono peculiari elementi che possono condizionare significativamente la convenienza complessiva. Ne è un esempio la durata minima del contratto che può variare da uno a più anni e comportare costi di recesso.

Viceversa, qualora non si effettui disdetta nei tempi stabiliti, vi potrebbe essere il rinnovo automatico con il passaggio a tariffe standard diverse dalla promozione iniziale.

Sempre in tale categoria di voci vi sono gli sconti esclusivi con limite di tempo. Seppur particolarmente allettanti per i primi mesi, una volta scaduti, possono far lievitare notevolmente il prezzo. Meglio, dunque, non lasciarsi attrarre soltanto dal basso prezzo iniziale.

Infine, per massimizzare ulteriormente il risparmio energetico, è opportuno valutare la presenza di sconti specifici o bonus fedeltà.

Molti fornitori propongono modalità di pagamento flessibili e/o servizi digitali per l’attivazione, eliminando così la necessità di lunghe pratiche burocratiche in formato cartaceo, nonché le visite in negozio. La presenza di un sistema di gestione trasparente, accompagnato da app e portali online, è un importante valore aggiunto. Questi strumenti facilitano la gestione quotidiana della fornitura e aiutano a prevenire eventuali malintesi o errori nella fatturazione, garantendo un’esperienza più chiara e controllata per ogni utente.

Offerte luce: l’importanza della sostenibilità

Sempre più consumatori orientano le proprie scelte verso fornitori energetici che promuovono la sostenibilità.

Le offerte luce di questo tipo consentono di ottenere l’energia anche da fonti rinnovabili come il sole, l’acqua e il vento, contribuendo concretamente a diminuire le emissioni di CO2.

Optare per tali soluzioni energetiche comporta diversi vantaggi. Oltre a ridurre l’impronta ambientale, infatti, si ha un notevole risparmio economico nel lungo termine. Ad esempio, l’installazione di pannelli solari può donare una maggiore indipendenza dalla rete elettrica nazionale. Allo stesso modo, i fornitori acquisteranno l’elettricità prodotta da impianti eolici, idroelettrici o fotovoltaici, immettendo energia pulita nella rete fino alle abitazioni, promuovendo un sistema ecologicamente sostenibile.

Inoltre, quando si sottoscrive una promozione di questo tipo, il fornitore si impegna ad acquistare un quantitativo equivalente di Garanzie d’Origine corrispondente al consumo energetico del cliente, assicurando che l’energia consumata derivi effettivamente da fonti rinnovabili. Tale processo diviene particolarmente importante per le aziende che, ottenendo certificazioni di basso impatto ambientale, rafforzano l’impegno verso la sostenibilità.