OLGINATE – Chiusura al transito per la Strada Provinciale 72, nel territorio comunale di Olginate, in corrispondenza del cavalcavia ferroviario della tratta Monza-Calolziocorte, che non è percorribile dalle 23 di venerdì 9 aprile alle 5 di lunedì 12 aprile.

I lavori consistono nella sostituzione delle traverse e nella revisione della travata metallica della linea.

Il percorso alternativo per tutta la durata delle operazioni prevede il passaggio per le vie Cà Romano, sottopasso, Don Amedeo Airoldi, Lavello e SP74, con l’eccezione dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e altezza superiore a 3,90 metri.