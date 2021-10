SONDRIO – A Sondrio l’incontro, promosso da Ance Lecco Sondrio, tra i vertici dell’associazione dei costruttori e le istituzioni locali: il sindaco Marco Scaramellini, il componente del CdA Milano-Cortina 2026 Sergio Schena e il segretario generale della Cciaa Marco Bonat. Al centro dell’incontro le prospettive di sviluppo che le prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026 potranno determinare sui territori delle due province.

“Crediamo che le Olimpiadi saranno una grande opportunità di sviluppo per i nostri territori e il loro tessuto economico-produttivo” ha affermato in apertura il presidente Sergio Piazza. “Proprio per questo vogliamo comprenderne le reali ricadute economiche, infrastrutturali, turistiche e lavorare insieme attorno a questo grande progetto”.