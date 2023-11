ORECCHINI PUNTO LUCE: IL REGALO GRADITO PER LEI IN VISTA DEL NATALE

Mancano pochi mesi a Natale ed è il caso, per non ridursi all’ultimo momento, di iniziare già a pensare ai regali. Chi è alla ricerca di un dono speciale per una donna, può prendere in considerazione i gioielli. Di opzioni ce ne sono davvero tante e tra queste spiccano gli orecchini punto luce, una tipologia di gioiello semplice e in grado di fare la differenza in diversi look. Come sceglierli? Come abbinarli? Scopriamo assieme le risposte nelle prossime righe di questo articolo.

Come sceglierli?

Nel momento in cui si devono scegliere gli orecchini punto luce, regalo adatto a donne di diverse età, è innanzitutto necessario focalizzarsi sulla pietra. Bisogna guardare sia il taglio, sia il colore, senza dimenticare la purezza.

Un altro criterio di grande importanza è la struttura del castone. Ci sono due opzioni tra cui scegliere. La prima è il castone a griffe, la seconda, invece, il castone a cipolla o inglese.

Se si opta per la seconda alternativa, è consigliabile orientarsi verso orecchini caratterizzati da un design semplice. In questo modo, viene valorizzata al meglio la bellezza della pietra.

Pietre vere o bijoux?

Una domanda che è naturale porsi quando si scelgono gli orecchini punto luce riguarda il focus sulle pietre vere piuttosto che verso i bijoux. La decisione va presa sulla base del contesto. Immaginiamo il caso del look per una serata elegante. In questi frangenti, la cosa migliore da fare è orientarsi verso un grande classico come gli orecchini punto luce con brillanti.

Un’altra dritta? Scegliere orecchini punto luce con brillanti e base in oro bianco, trionfo di luminosità e di eleganza.

Nei casi in cui, invece, si cerca un paio di orecchini punto luce da indossare nella quotidianità, magari anche quando si fa sport, va benissimo il bijoux (di qualità).

Come abbinarli

Gli abbinamenti che si possono chiamare in causa con gli orecchini punto luce sono numerosi e bellissimi. I grandi classici come i brillanti sopra menzionati si prestano sia a look per serate eleganti, sia ad outfit formali da ufficio come il tailleur.

Un doveroso cenno va dedicato all’abbinamento con l’hair style. Nei casi in cui, per esempio, si punta su un taglio corto, si può osare con un punto luce dal colore insolito, per esempio il rosso, scegliendo la stessa cromia per il trucco degli occhi.

Chi sceglie i capelli raccolti, per valorizzare al meglio gli orecchini punto luce dovrebbe, se possibile, optare per una coda alta molto tirata.

Cosa dire, invece, in merito agli abbinamenti con gli altri gioielli? Che il top dell’eleganza è l’associazione tra orecchini e collana punto luce, una parure che permette di fare una grande figura, per esempio, in occasioni in cui è necessario indossare un outfit elegante e bisogna puntare sull’abito.

In questi frangenti, non è necessario mettere da parte gli accessori e i gioielli. Con gli orecchini e il ciondolo punto luce, si vira verso la semplicità senza dimenticare la raffinatezza.

Dove comprarli

Di orecchini punto luce ne esistono di numerosi colori e forme. Si può scegliere, come già detto, tra castone a griffe e castone a cipolla, ma anche tra orecchini tondi e modelli quadrati o a forma di cuore.

Per avere a disposizione un’ampia gamma di alternative, è opportuno puntare verso rivenditori forniti. Gli orecchini punto luce su GioiaPura.it sono la risposta giusta per chi vuole sorprendere con un regalo speciale una delle donne della propria vita.

L’e-commerce GioiaPura.it, online dal 2012 e premiato diverse volte per la qualità della user experience, è rivenditore di numerosi brand di indiscussa fama e si contraddistingue per la presenza di vantaggiose offerte periodiche, nonché per la possibilità di usufruire della spedizione espressa.

Un altro punto forte, fantastico per Natale? Il servizio di creazione e personalizzazione del pacchetto per il regalo.