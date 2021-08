Le stampanti sono diventate ormai elementi fondamentali dal punto di vista tecnologico. Sempre più attività vengono svolte direttamente online, sui computer, ed è necessario poi trasformare il tutto in contenuto cartaceo. E proprio grazie alle stampanti che è possibile ciò, in modo rapido, sicuro ed efficiente.

Con il passare del tempo e lo sviluppo tecnologico, questi device sono stati costantemente migliorati, dapprima in base al funzionamento specifico, passando dalle cartucce ad inchiostro alla tipologia laser, e poi in base anche alle altre attività che possono essere svolte, come fax o scannerizzazioni.

Nel settore delle stampanti, senza dubbio una delle aziende più importanti è HP, in grado di garantire device e ricambi di assoluta qualità, come le cartucce HP per stampanti .

Hewlett-Packard è, infatti, una multinazionale statunitense dell’informatica attiva sia nel mercato dell’hardware che in quello del software e dei servizi collegati all’informatica, specialmente per quanto concerne le stampanti.

Non è un caso che quando si scarica la cartuccia della propria stampante si fa affidamento a quelle HP.

Ma perché proprio esse? Che vantaggi hanno? Proviamo a scoprirlo di seguito.

I vantaggi delle cartucce HP

Cambiare la cartuccia alla stampante può sembrare un’operazione semplice e banale, ma non è affatto così. Il ricambio deve essere di qualità, garantire efficienza e durata nel tempo e, soprattutto, ottime stampe, anche di immagini e fotografie.

Le cartucce HP garantiscono tutto ciò, sia per stampe da casa sia per vere e proprie operazioni di stampa da ufficio, con numerosi fogli giornalieri. Puoi contare senza dubbio su materiali di consumo che danno alle tue stampe risultati d’impatto.

Ovviamente le cartucce HP funzionano meglio con le stampanti della stessa azienda, però anche per quelle diverse, che risultano compatibili, i risultati sono egregi. Ma come fanno a ottenere tutto ciò?

Le cartucce HP possono raggiungere una temperatura di 570° F per pochissimo tempo, consentendo di espellere con grande precisione e accuratezza la goccia di inchiostro dal becco. Ciò può arrivare fino a fino a 36.000 gocce al secondo per ogni riga di immagine per tutte le gocce nella carta fotografica in modalità bozza.

Le cartucce HP possiedono varie tipologie di involucri che consentono non soltanto di aumentare la velocità generale di stampa ma anche preservare il materiale, con una durata notevolmente maggiore rispetto le altre marche di cartucce.

Possiamo trovare un involucro resistente base, uno rigido che aumenta la quantità di pagine stampabili con una singola cartuccia e la tecnologia di toner a involucro, che consente di aumentare ancor più la durata nel tempo.

Le foto e immagini stampate sono di assoluta qualità, con un processo rapido e durata nel tempo estremamente lunga, con resistenza allo sbiadimento per decenni, per preservare i tuoi ricordi preferiti a lungo.

Le cartucce toner e ad inchiostro originali HP sono progettate dai migliori tecnici per offrire massime prestazioni durante tutto l’utilizzo. Permettono di evitare una grande varietà di guasti e problematiche tecniche che spesso avvengono nelle fasi di stampa, come interruzioni improvvise e non volute, guasti out of the box, pagine inutilizzabili, spreco di carta dovute a stampe non di qualità e da rifare e molto altro ancora.

Infine, un grande vantaggio delle cartucce HP rispetto a molte altre è l’aspetto ecologico. L’azienda da molto tempo sta cercando di renderle a impatto ambientale minimo, per contrastare i pericolosi cambiamenti climatici. L’80% delle cartucce di inchiostro originali HP contiene il 45% – 70% di materiale riciclato, mentre tutte nel complesso superano il valore del 33%.