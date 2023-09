Il lunch box, quel semplice contenitore per il pranzo che spesso diamo per scontato, ha in realtà un passato affascinante. Il suo viaggio inizia in tempi molto lontani, quando i lavoratori e i viaggiatori avevano bisogno di un modo pratico per portare con sé il pasto. Le prime versioni erano rudimentali, spesso fatte di legno o di stoffa, usate soprattutto da pastori e nomadi, poi con l’industrializzazione sono arrivate quelle di latta o metallo, iconiche compagne degli operai. Oggi è presente in case, scuole, uffici, si adatta perfettamente a ogni occasione, da un rapido pasto al lavoro a un picnic in mezzo alla natura.

Negli ultimi anni il termine “sostenibilità” è diventato molto importante, in questo contesto il lunch box ha acquisito un nuovo significato passando dall’essere semplicemente un contenitore per il pranzo a un simbolo di sostenibilità e responsabilità ambientale. Una delle ragioni per cui stanno guadagnando popolarità è il loro contributo alla riduzione della plastica monouso: la sua natura riutilizzabile e resistente implica una drastica riduzione dell’uso di contenitori e sacchetti di plastica, senza considerare che le aziende scelgono di donarli ai loro dipendenti risparmiano sui costi di smaltimento dei rifiuti e sottolinea l’impegno dell’azienda verso uno stile di vita più ecologico. È un piccolo passo verso un futuro più verde, ma che ha un impatto duraturo sull’ambiente e sul portafoglio.

Perché scegliere i lunch box personalizzati per la propria campagna di marketing? Oggi, il lunch box è molto di più di un contenitore; è diventato un veicolo per esprimere l’identità individuale e uno strumento per promuovere un marchio. La personalizzazione è la chiave che consente a ogni persona di distinguersi in mezzo alla folla e ha permesso alle aziende di trasformare un prodotto funzionale in un mezzo di espressione e identificazione del brand. I consumatori non lo vedono più come un semplice contenitore per il loro pasto, ma come un’affermazione del loro stile di vita, infatti hanno un impatto duraturo: mentre gli spot e i banner pubblicitari possono passare inosservati, un lunch box personalizzato con un design accattivante e un messaggio incisivo rimane visibile nella vita quotidiana del consumatore e di chi lo circonda.

Infine è il regalo aziendale ideale: offrendolo ai clienti o dipendenti, si crea un legame emotivo. Ogni volta che lo aprono per il pranzo ricordano l’azienda, rafforzando la presenza del brand nella loro vita quotidiana.

Sebbene abbiano un prezzo iniziale, rappresentano un ottimo investimento a lungo termine. Sono costruiti per durare nel tempo, resistendo a usura e strappi, nel corso degli anni vanno a costituire un cospicuo risparmio sui contenitori monouso.

Ma il vero valore dell’investimento risiede nella promozione del marchio. Ogni volta che un dipendente, cliente o amico lo utilizza promuove il brand in modo passivo, ma potente.

La personalizzazione crea un senso di appartenenza e identificazione tra il possessore e il marchio. Quando qualcuno utilizza un lunch box, il branding lo fa sentire parte della comunità portandolo a una maggiore fedeltà al marchio e al rafforzamento dell’immagine aziendale.

Ad esempio Apple ha lanciato nel 2017 il suo lunch box come parte di una campagna per promuovere la sostenibilità. Realizzato in alluminio riciclato al 100%, è dotato di un design semplice e moderno, Apple ha trasformato l’ordinario porta pranzo in un’affermazione di stile e status, rendendolo un articolo da collezione.

Così non solo i clienti sono stati entusiasti dell’omaggio, ma anche i social media sono stati invasi da foto, alimentando il buzz intorno al marchio. Ora, sempre più aziende stanno adottando questa strategia riconoscendo il potenziale del lunch box come uno strumento di marketing efficace, capace di lasciare un’impronta nella mente dei consumatori.

La selezione del lunch box ideale è una decisione cruciale che può influenzare il successo di una campagna di marketing. Per trovare quello perfetto è essenziale considerare il colore, che svolge un ruolo importante, la sua scelta può avere un impatto significativo sull’immagine che si desidera trasmettere. Il design è un altro aspetto fondamentale, dovrebbe essere coerente con l’identità del marchio o con lo stile personale. Infine, il materiale è determinante sia per la funzionalità che per l’aspetto estetico. I materiali comuni includono plastica, metallo e materiali ecologici come il bambù. La scelta deve essere fatta in base al target di rifermento, alle sue esigenze e all’immagine che l’azienda vuole promuovere e tutto concorre a realizzare una perfetta strategia di marketing.

Appare chiaro dunque l’importanza del ruolo dei lunch box nella nostra vita quotidiana e l’opportunità che offrono come strumento di marketing per le aziende. E allora perché non iniziare subito a promuovere il vostro brand attraverso dei lunch box personalizzati? Gift Campaign è l’azienda specializzata nei gadget personalizzati che offre la scelta più vasta in ogni genere, compresi i lunch box. Nel loro store potrete scegliere tra i modelli quello con il design più adatto al vostro brand, personalizzarli scegliendone materiali e colori e soprattutto facendo stampare il vostro logo o motto o immagine o qualsiasi cosa riteniate vi possa rappresentare meglio. Gift Campaign consente inoltre di visualizzare il proprio lunch box in anteprima ed ottenere un preventivo gratuito per poi procedere immediatamente all’acquisto.

Facile ed adatto a tutte le esigenze, il loro sito permette di navigare facilmente all’interno della loro ampia scelta per trovare il lunch box perfetto per la vostra campagna di marketing.

Non aspettare, visita oggi gift Campaign ed inizia a promuovere la tua azienda con i loro lunch box personalizzati.