PERCHÉ LA SALUTE NON HA PREZZO… MA SE È SCONTATO, È MEGLIO

L’inizio del nuovo anno porta con sé molte novità, alcune belle, e altre un po’ meno. Tra queste, ce n’è una in particolare, che proprio non piace a nessuno, ma con la quale, purtroppo, bisogna necessariamente fare i conti. Parliamo dell’influenza, una delle patologie più comuni, che con l’arrivo della stagione fredda, si diffonde in modo capillare e coinvolge persone di tutte le età.

La permanenza prolungata in luoghi chiusi a contatto con gli altri e gli sbalzi di temperatura, favoriscono in maniera significativa la trasmissione del virus influenzale. Tuttavia, grazie alla campagna vaccinale annuale messa in atto al fine di evitare il diffondersi del contagio, viene garantita l’immunizzazione per quelle che sono le categorie più fragili della popolazione.

Ma per gli altri?

Il virus dell’influenza certo non fa distinzioni ed è in grado di colpire anche individui giovani e sani, il cui sistema immunitario dovrebbe essere in grado di resistere a tutti gli attacchi esterni. In questi casi, l’unica cosa da fare per difendersi e affrontare nel modo migliore la malattia è quello di curarsi assumendo i farmaci adatti, in grado di debellare il virus per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.

Per affrontare l’inverno nel modo migliore, dunque, ed essere pronti nell’eventualità in cui si manifestino i sintomi dell’influenza, è necessario avere in casa i medicinali giusti per contrastare questi fastidi. Parliamo, però, di una spesa non indifferente, considerando che il virus può coinvolgere anche lo stomaco e causare disturbi localizzati che possono colpire l’apparato gastrointestinale.

Tuttavia, un modo per ottimizzare i costi e non farsi trovare “impreparati” c’è.

